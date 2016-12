Hejtmanka by uvítala metro až do Jesenice

Praha - Ještě než se vůbec začalo se stavbou trasy metra D, už se uvažuje o jejím prodloužení. Podle ředitele pražského dopravního podniku Martina Gillara by nová hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová v budoucnu uvítala, kdyby „déčko" nekončilo v Písnici, ale po povrchu vedlo o několik kilometrů dál až do Jesenice.

Vše je zatím pouze ve fázi prvotních úvah, ale podle Gillara by prodloužení mohlo poměrně snadno řešit komplikovanou dopravu na jihovýchod od hlavního města. „Je to zajímavá úvaha pro řešení dopravní obslužnosti oblasti na jihovýchod od Prahy, která je v tomto směru trochu zanedbaná. Bavíme se ale o povrchovém prodloužení, kdy by vlak po povrchu dojel těch nějakých pět kilometrů za Písnici přes Dolní Břežany do Jesenice. Je to možnost, o které se budeme bavit, samozřejmě ne hned, ale v horizontu třeba deseti let je to podle mě možné," uvedl Gillar.

HEJTMANKA: V TUTO CHVÍLI JDE POUZE O NÁPAD

Možnost výhledově prodloužit metro na území Středočeského kraje potvrdila i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, i když zdůraznila, že jde zatím pouze o nápad, který není nijak projektově rozpracovaný. „Není to nic pevně daného, ale mohla by to být jedna z vlaštovek v tom, jak více propojit pražskou a středočeskou dopravu," míní. Právě lepší propojení dopravy Prahy a kraje je jedním z hlavních témat, na které se podle svých slov chce hejtmanka ve spolupráci se svojí stranickou kolegyní, pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou, v dalších letech zaměřit. Nějaká forma povrchového spojení Jesenice s Prahou se zvažuje už delší dobu, v úvahu připadá kromě metra také prodloužení plánované tramvajové tratě, která má vést stejně jako metro do Písnice a která je v projektové přípravě. Starostka Jesenice Radka Vladyková by pochopitelně lepší dopravní spojení s hlavním městem uvítala. Metro je podle ní dobrý nápad, je však potřeba při jeho případném projektování myslet i na současnou dopravní situaci, která je poměrně komplikovaná. „Výrazně by to ulevilo hrozné dopravní situaci, která momentálně v okolí Jesenice je. Zásadní ale je, jaká bude cílová oblast pro případný terminál metra, respektive na které straně Pražského okruhu by byl," uvedla starostka s odkazem na složitě řešené napojení takzvané staré benešovské na Pražský okruh. V současnosti je návaznost řešena pomocí dvou kruhových objezdů, které dopravu velmi výrazně brzdí a způsobují zácpy. Metro v Jesenici by pravděpodobně doprovázelo vybudování P+R parkovišť a Jesenice by se stala spádovou oblastí pro obyvatele okolních obcí dojíždějící do Prahy.

TERMINÁL BY MĚL BÝT NA JIH OD PRAŽSKÉHO OKRUHU

Pokud by se terminál metra a tím pádem i P+R parkoviště umístilo na sever od okruhu, pro jesenické i dojíždějící by to znamenalo nekonečné zácpy při nájezdu na Pražský okruh. „Stará benešovská má přes okruh dva kruhové objezdy, které už v současné dopravní zátěži kapacitně nedostačují. Takže je zásadní dobře promyslet to, kam terminál umístit, aby to bylo pro Jesenici přínosné," zakončila starostka. Podle náměstka primátorky Petra Dolínka jsou však podobné úvahy v současnosti předčasné. „Paní hejtmanka by se nejdřív měla seznámit se situací, protože tohle je ryzí populismus. Přijdu, zruším jízdné pro studenty a protáhnu metro do Jesenice. To umí říct každý. Taky bych mohl říct, že prodloužím metro do Uhříněvsi, konec konců poptávka tady je a lidem by se to líbilo. Ale neudělám to, protože nejdřív je tomu potřeba dodat nějaké racionální základy, ne to jenom tak vystřelit od boku," míní náměstek Dolínek.