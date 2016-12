Hasiče o svátcích zaměstnaly bouračky i požáry

Praha - Poklid sváteční atmosféry na Štědrý den v metropoli narušovaly především dopravní nehody. Zřejmě nezávažnější bouračkou se stala nehoda, k níž došlo čtvrt hodiny před šestou večer v Běchovicích. Na Českobrodské ulici narazil řidič felicie do sloupu se semaforem. Zraněného šoféra, kterého bylo třeba vyprostit, i jeho spolujezdkyni odvezli záchranáři do vinohradské nemocnice. O zničený semafor se postarali montéři společnosti Eltodo.

Ilustrační foto.Foto: archiv DENÍKU

Do pražských nemocnic putovali také účastnící nehod, k nimž došlo v okolí hlavního města. Dokonce vrtulník letěl půl druhé hodiny pro vážně zraněnou řidičku novější škodovky, která narazila do stromu u Poříčí nad Sázavou na Benešovsku.

Do motolské nemocnice byl stejně jako tato pa-cientka transportován také šofér, který už ráno boural na Kladensku. Jeho felicie jedoucí od Hostouně na Hřebeč narazila do stromu. Zraněného muže museli vyprostit hasiči, kteří pak měli ještě neobvyklý úkol. Museli rozřezat část zlomeného stromu, aby sanitka mohla odjet do nemocnice. I když nešlo o vážnou bouračku, nezapomenutelná je také odpolední nehoda u obce Světice na Praze-východ. Tam řidič, jehož auto sjelo do příkopu svědectví z místa přitom hovoří o tom, že působil dojmem člověka, který má upito napadl přivolané policisty.

Typicky „vánoční" požáry se metropoli i jejím okolí na Štědrý den vyhnuly. V Michli sice hasiči společně s policisty evakuovali na půl stovky lidí z bytového domu, kde spustila alarm elektronická požární signalizace, ukázalo se ale, že poplach vyvolaly jen spálené potraviny v jednom z bytů.

Bez většího ohnivého maléru se však Vánoce neobešly. Hasiči likvidovali požár bytu ve Svatovítské ulici v Dejvicích. Z bytového domu vyvedli pět lidí. Bohužel nezůstalo jen u hmot-ných škod, uživatele bytu odvezla sanitka do nemocnice a práci měla také veterinární záchranka pomáhající kočce z vyhořelého bytu. Další obydlí hořelo nedaleko. V Podbělohorské ulici hasiči likvidovali požár přístřešku využívaného bezdomovci.

Středočeské hasiče na Štědrý den zaměstnaly především požáry sazí v komínech.

Zkušenost hasičů varuje: stromky v domácnostech nejčastěji vzplanou až po vánočních svátcích. Po delším setrvání v místnosti totiž symboly Vánoc začínají usychat a jsou k zapálení náchylnější. Vliv má někdy i to, že při zacházení se svíčkami a prskavkami poleví ostražitost.