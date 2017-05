Hádky kolem Alexandrovců mají dozvuky na sociálních sítích

Praha - Sobotní koncerty ruského armádního souboru Alexandrovci vzbuzují emoce i po odeznění poslední písně. Na internetu se vzá-jemně obviňují z agresivního chování příznivci a odpůrci tělesa.

POSLANEC ČSSD Jaroslav Foldyna (snímek vlevo, třetí muž zleva) s přáteli míří na koncert Alexandrovců.Foto: Katerina Skrypnik

Kritici současného ruského režimu uspořádali před sobotním odpoledním i večerním koncertem Alexandrovců před vstupem na Výstaviště v Holešovicích tzv. uličku hanby. Návštěvníky hudební a taneční show se aktivisté snažili upozorňovat na to, že Alexandrovci jsou přímou součástí ruského ministerstva obrany a armády, která vede zločinné války na Ukrajině a v Sýrii. Na pevné sepětí souboru s režimem Vladimira Putina a propagandistickou roli Alexandrovců upozorňoval přicházející fanoušky leták, který mj. připomíná jejich novou píseň, oslavující ruskou okupaci Krymu.

U holešovického Výstaviště se vedle asi třicítky odpůrců ruské politiky sešlo i několik sympatizantů Moskvy. Obě strany teď na internet ukládají videa, která mají dokazovat agresivitu nebo hloupost protistrany.

Vyhrožovali kamarádi politika odpůrcům?

K fyzické potyčce se podle účastníků protestu proti Alexandrovcům schylovalo, když do „uličky hanby" vstoupil poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna a jeho přátelé z motorkářského gangu. Tak popsal události jeden z organizátorů protestu Tomasz Peszynski: „Urostlí Foldynovi kamarádi nám sprostě nadávali. Jeden se ke mně přiblížil obličejem na pár centimetrů a vyhrožoval mi. Že prý se znovu uvidíme 17. listopadu," řekl Peszynski s tím, že situace byla dost nepříjemná. „Pan Foldyna se nijak nesnažil své kumpány uklidnit, ačkoliv si sám dával pozor na jazyk. Naštěstí antikonfliktní policejní tým odvedl dobrou práci," dodal organizátor protestní akce. Slova o 17. listopadu zachytil i videozáznam, na kterém proruský motorkář poznamenal: „Snad nám neuteče jako loni."

Je to nesmysl, uvedl poslanec Foldyna

Poslanec Foldyna, známý svou náklonností k Rusku, ale veškerá obvinění z chování nehodného člena parlamentu odmítá: „Jsou to typické lži a polopravdy. Ten pán si to vymyslel asi proto, aby byl zajímavý. Typické vyrábění zpráv dva dny poté," uvedl politik s tím, že on sám osobně bral demonstranty s nadhledem a o žád-ných výhružkách nic neví. „Popisovali nás jako nějaký hrozný proruský motorkářský gang.

Ale smůla, my jsme tam přijeli auty. A pokud jde o můj vztah k Rusku, tak nosím svatojiřskou stuhu jako výraz vděku za osvobození. Nicméně okupace z roku 1968 je pro mě okupace. Mému otci např. kvůli ní zničili kariéru, takže já opravdu vím, o čem mluvím," dodal Foldyna.

Nejde o první protest proti Alexandrovcům

Odpůrci putinovského Ruska včetně tzv. Pražského maj-danu protestovali už proti předloňskému vystoupení Alexandrovců v Česku. Před tím aktuálním pak vyzvali ministerstvo zahraničí, aby členům ruského souboru neudělilo po vzoru Polska a Estonska vstupní víza.

K tomu ale podle ministerstva nebyly důvody. Alexandrovci vyrazili na turné po českých městech necelý půlrok po obrovské tragédii, která je zasáhla. Pád letadla nepřežilo o Vánocích 64 zpěváků, kteří představovali víc než třetinu členů tělesa s bezmála devadesátiletou historií.

Kdo zorganizoval „uličku hanby"?Akci proti Alexandrovcům pořádala skupina Kaputin, která vznikla na protest proti ruské anexi ukrajinského poloostrova.

Aktivisté vzkazovali návštěvníkům koncertů přes amplión např. to, že „okupanti hrají kolaborantům" anebo následující větu: „Soudružky, úsměv, dnes budete slavit mrtvé ukrajinské a syrské občany, zavražděné ruskou armádou." P Většina procházejících, mezi nimiž byla i řada Rusů, vzkazy ignorovala. Několik silně podrážděných reakcí přišlo ve většině případů od starších žen, které mířily na koncert.