Florenc už nemá být ostudou města. Čeká ji proměna

Praha - Lokalitu kolem Florence čeká v budoucnu velká proměna. Lepšího vzhledu se dočká mimo jiné i jedna z dlouhodobě nejzanedbanějších částí ulice Za Poříčskou branou. Pro svůj nevábný vzhled patří k obávanému průchodu, který využívají spíše ti otrlejší. „Průchod do ulice je absolutní hnus, čpavkem atakující vaše nosní ústrojí, po zemi válející se výkaly a odpadky, lahve od alkoholu, a dokonce i jehly feťáků," charakterizuje její stav Ondřej, v jedné z mnoha diskusí na sociálních sítích.

O vylepšení pověsti této ulice se teď snaží radnice Prahy 8. „Ulice bude průchodem ke Karlínským kasárnám, kde by během prvního a druhého červnového týdne měly začít akce. Přijde mi, že je naprosto přirozené, aby spojnicí mezi centrem města, veřejnou dopravou a Karlínskými kasárnami byla právě tato ulice," říká místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus.

První drobné změny by kolemjdoucí mohli pocítit už letos

Naráží na to, že léta opuštěný objekt, který dříve sloužil pro armádní účely, se má letos proměnit za iniciativy kulturního developera Matěje Velka v budovu sloužící kulturním účelům. První drobné změny v ulici Za Poříčskou branou by kolemjdoucí mohli pocítit už letos v létě. Před místními restauracemi by měly vzniknout předzahrádky, ulice by měly doplnit nové květníky.

Studii na úpravu celé třídy si nechala radnice vypracovat od architekta Igora Kovačeviće ze společnosti Moba studio. Ten stál v minulosti i za akcí Léto pod viaduktem, která se ovšem letos kvůli uzavření viaduktu z důvodu rekonstrukce neuskuteční.

Florenc se začne porměňovat i v jiných částech

Petr Vilgus doufá, že by se část z aktivit mohla přesunout právě do ulice Za Poříčskou branou. V budoucnu by v ní podle návrhu Igora Kovačeviće mělo dojít k celkové úpravě, která zahrnuje úpravu chodníků i komunikací, změny v parkování, vysázení nových stromů i instalaci nových pouličních lamp.

Postupně se začne Florenc proměňovat i v jiných částech. Kromě zmíněné opravy viaduktu je plánovaná například i oprava Desfourského paláce, který dnes slouží jako Muzeum hlavního města Prahy a uvažuje se i o takzvané humanizaci magistrály, k níž si magistrát přizval renomovaného dánského architekta Jana Gehla.