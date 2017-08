Finanční správa zlikvidovala firmu FAU, nelíbila se Babišovi, vyplývá ze záznamu

/AUDIO/ Anonymní skupina Julius Šuman v neděli na jednom ze svých twitterových účtů zveřejnila novou nahrávku, ze které vyplývá, že Finanční správa zlikvidovala přerovskou společnost FAU obchodující s pohonnými hmotami. Podle záznamu se znelíbila Andreji Babišovi.

Předsedovi hnutí ANO a někdejšímu ministru financí se v nově zveřejněné nahrávce nelíbí především to, že společnost FAU údajně dlužila státu na daních či vlastnila železniční vlečku k jeho společnosti Precheza (patří do holdingu Agrofert a sídlí ve stejném areálu jako FAU – pozn. red.). Přitom používá mnoho vulgarit.

Poté si na firmu, která obchoduje s pohonnými hmotami, posvítila Finanční správa. Ta v té době byla pod ministerstvem financí Andreje Babiše. Společnost následně, podle pozdějšího rozhodnutí soudu, nezákonně zlikvidovala, jak připomíná server echo24.cz.

Z nahrávky, která trvá 55 vteřin, je patrné, že Andrej Babiš rozmlouvá s někým dalším. O koho jde, ale není známo.

„To FAU Přerov jde do pi*e. Zase, shoda náhod,“ říká na záznamu donedávna majitel společnosti Agrofert (nyní je firma ve svěřenském fondu). „Já jsem zprivatizoval roku 1997 Prechezu a oni před privatizací vyčlenili, prodali, vlečku nějaký firmě a ta skončila… (slovo nelze rozpoznat – pozn. red.). Takže vlečka v mojí chemičce patří těmto zm*dům,“ pokračoval.

„Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony. Ještě Slovnaft, všechno… Teďka to koupil ten Pitr. No a samozřejmě jedeme po nich, protože to je zločinecká banda, která dluží na daních státu asi 100 nebo 200 milionů,“ dodal.

Nabízí se tak otázka, zda Finanční správa postupovala na pokyn Andreje Babiše, když společnost FAU zlikvidovala.

"Nezlobte se, ale já už opravdu nebudu komentovat nelegálně pořízené zvukové nahrávky, které mě mají za pomoci manipulace pouze poškodit," reagoval Babiš podle serveru iDnes.cz.

Na firmu FAU nastoupila celní správa dva měsíce poté, co se tehdejší majitel Agrofertu Babiš stal ministrem financí. Správa doměřila firmě spotřební daň za minerální oleje, které obchodník dovezl z Rakouska a prodal jihlavskému Agropodniku. FAU se proti krokům celníků bránila žalobou.

Až nedávno krajský soud v Ostravě postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Potvrdil, že obchodník nemusel platit spotřební daň, protože zboží neuváděl do volného oběhu.

Stejný soud Finanční správu napadl také za to, že zadávala nezákonné zajišťovací příkazy. Úředníci jimi po firmě FAU vymáhali daň z přidané hodnoty za jeden obchod dvakrát.

Firma FAU s více než dvacetiletou historií vlastnila sklad pohonných hmot v areálu přerovské Prechezy z holdingu Agrofert. Chemička měla o sklad, v němž se mimo jiné přimíchávala biopaliva do nafty a benzinu, údajně zájem.



"Jednatel FAU pan Csabi mi sdělil, že byl v minulosti ze strany Prechezy kontaktován ohledně prodeje areálu. Firma ho ale nechtěla prodat," říká její právní zástupce Alfréd Šrámek. Mluvčí Agrofertu se k dotazu Hospodářských novin nevyjádřil.

