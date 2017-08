Filmování u nábřeží ovlivní jízdu motoristů i cestujících

Praha – Náměstí Jana Palacha a okolí na pravém břehu Vltavy ovládnou v sobotu filmaři. Natáčení záběrů do chystaného snímku o Janu Palachovi významně ovlivní dopravu – jak automobilovou, tak veřejnou.

Náměstí Jana Palacha. Foto: ČTK

Od páté ranní až do desáté večer bude v sobotu uzavřena ulice 17. listopadu u Filozofické fakulty Karlovy univerzity a Rudolfina – od náměstí Jana Palacha po křižovatku s ulicí Na Rejdišti. Dopravní značení nasměruje řidiče na objízdnou trasu na protějším levém břehu Vltavy: vedena bude obousměrně přes Čechův most, nábřeží Edvarda Beneše, Klárov a Mánesův most. Mezi 16. a 20. hodinou, kdy bude uzavřen i Mánesův most, se objížďky rozdělí.

Ve směru na Prahu 8 půjde o trasu most Legií–Vítězná–Újezd–Karmelitská–Malostranské náměstí–Letenská–Klárov–nábřeží Edvarda Beneše–Čechův most. Ve směru na Prahu 2 pak bude objížďkou trasa Čechův most–nábřeží Edvarda Beneše–Klárov–Valdštejnská–Tomášská–Malostranské náměstí–Karmelitská–Újezd–Vítězná–most Legií.

Filmařům budou patřit také ulice v okolí

Filmařům budou dočasně patřit také ulice v okolí místa natáčení. Umístění vozidel, techniky a zázemí pro štáb mají již od pátku povoleno v ulicích 17. listopadu a Na Rejdišti; od sobotního časného rána také na Dvořákově nábřeží.

Uzavírka kvůli natáčení ovlivní i provoz hromadné dopravy. Od sobotního časného rána až do desáté večer budou odkloněny tramvaje na linkách číslo 2, 17 a 18 i autobusy číslo 194 a 207. Trasy odklonu se budou během dne upravovat v souvislosti s omezením provozu na Mánesově mostě – tedy se změnami od 16. a pak od 20. hodiny.