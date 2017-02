Expertka Slimáková: Reklama zesměšňuje výuku o stravě ve školách

Praha/ROZHOVOR/- Osladit si život. Toho se jako národ rozhodně nebojíme. A když to dělají rodiče, napodobují je i jejich děti. Podle výživové poradkyně Margit Slimákové návyk na nepřirozeně sladkou chuť posouvá vznik nemocí do čím dál mladšího věku. Margit Slimáková říká, že toxické stravovací prostředí je všude okolo nás. Přestože tedy všude slyšíme, abychom jedli zdravě, čelíme ve skutečnosti v naší zemi útokům nezdravých potravin a reklam na ně.

Margit Slimáková. Foto: DENÍK/ Pavel Sonnek

Jak se zhoršilo stravování dětí právě v otázce cukru?

Příjem cukrů se poslední desetiletí zvyšuje, a to souběžně se zvyšující se konzumací vysoce průmyslově upravovaných potravin. V nich jsou zpravidla nejrůznější formy cukrů základem.

Čtěte také: Pouze pamlsková vyhláška obezitu dětí nevyřeší





Bylo by řešením zavést nějakou speciální daň na cukr?

Je to jedna z možností. Sama jsem pro komplexní řešení, pro podporu zdravých stravovacích návyků. Prakticky to může být podpora kojení a domácí přípravy jídel, od příkrmů přes svačinky do školy až po společné obědy a večeře. Neměla by chybět ani výuka zdravé výživy a obecně zdravotní prevence ve školách. A také přednostní vaření ze základních potravin ve všech státních jídelnách, od škol přes nemocnice až po domovy důchodců.

Co by se naopak mělo ještě omezit, aby to věci pomohlo?

Omezovat či regulovat by se měla reklama atakující děti, ale také reklama potravinářských firem před pediatry a nabízení nezdravých potravin a sladkých nealkoholických nápojů ve školácha nemocnicích.

Působí cukr na dětský metabolismus stejně jako na tělo dospělého člověka?

Konzumace všech jednoduchých cukrů má velmi podobná rizika a zdravotní následky, od zubních kazů až po metabolický syndrom.

Jsou nějaká onemocnění plynoucí z přemíry cukru u dětí?

Rizikem u dětí je, že vzhledem k jejich nižší váze by měly sladit úměrně ke své hmotnosti. Riziko stoupá i s počtem let, po která se cukry přejídáme. Jestliže už děti naučíme pít slazené nápoje, pojídat přeslazené müsli tyčinky a snídaňové cereálie nebo namísto bílých jogurtů upřednostňovat slazené jogurtové dezerty, vybudujeme u nich návyk na nepřirozeně sladkou chuť. Takto posunujeme vznik nemocí do mladšího věku.

Čtěte také: Pražané řeší obezitu ze všech Čechů nejvíce. Léčí se 123 tisíc lidí



Už jste zmínila jeden z hlavních problémů. Tedy reklamu, která bývá cílena právě na děti…

Takováto reklama funguje. Vede k vyšší konzumaci sladkostí. Ono je totiž nesmírně obtížné, aby i sebelépe vychované dítě v moři lákavých sladkostí požadovalo jíst mrkev. Reklama podkopává snahu rodičů učit děti zdravě jíst. Zesměšňuje výuku zdravé výživy ve školách.

Nemělo by se začít už u rodičů, když si děti stravovací návyky nosí většinou z domova?

Ale potravinářský průmysl na ně také útočí, jak jen to jde. Maminky se od otěhotnění setkávají v ordinacích a nemocnicích s reklamami na umělá kojenecká mléka a na speciální dětské potraviny. Namísto plakátu farmáře s mrkví anebo kontaktního letáčku nejbližších biofarem a trhů dostávají letáčky o multivitamínech k zajištění imunity a umělých mlékách dodávajících všechny potřebné živiny. A to vše od zdravotníků, i kdyby jen nepřímo z plakátů, kterými jsou oblepeny ordinace. Takže ano, rodiče jsou zásadní, ale potřebují podporovat.