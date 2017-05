Expert: Kampaň proti SUV vozům je jen prázdné gesto

Praha - Vedení Prahy agituje za omezení počtu tzv. SUV aut v ulicích metropole. Názory odborníků na racionalitu kampaně „Čistou stopou Prahou" se liší. Nakolik jdou pražští radní v kampani za ekologičtější dopravu sami příkladem? Na to se pokouší odpovědět srovnání, které pro Pražský deník připravil automobilový expert.

SUV. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

SUV vozy jsou obvykle robustnější a těžší, mají proto i vyšší spotřebu a emise, v městském prostředí se hůře pohybují i obtížněji parkují a hyzdí úzké uličky Starého Města. Tak by se daly shrnout argumenty magistrátu proti SUV. Podle nezávislého automobilového publicisty a bloggera Jana Blažka jsou zmíněné důvody nepříliš podložené fakty:

SUV mají vyšší sezení

„Kampaň pražského magistrátu vnímám jako typický příklad politického plácnutí do vody bez jakýchkoliv hlubších znalostí tématu. Např. neznám žádnou statistiku, která by dokazovala, že vozy SUV srazí více dětí, než běžná auta, kromě toho vždy zásadně záleží na tom, kdo dané auto řídí, než jak auto vypadá. Ani s tou délkou to vůbec není tak jednoznačné.

Mnohé SUV jsou kratší než klasické sedany. Esúvéčka mají vyšší sezení a z něj může být naopak lepší výhled. I bezpečnostní systémy mívají na vysoké úrovni. Hodně ale záleží na konkrétním modelu. Je těžké to zevšeobecňovat," nešetří kritikou Blažek a dodává: „Negativní informace o ‚bezohledném' chování k chodcům nemám ani z nezávislých nárazových testů, v nichž se právě srážka s chodcem prověřuje."

Magistrát by měl spíše řešit, jak stavět levněji tunely

Podle Blažka se s rostoucí popularitou SUV modelů zvyšuje i jejich nabídka, a to včetně malých segmentů, takže je také čím dál složitější tyto vozy nějak zaškatulkovat. „Zkrátka se domnívám, že jde jen o prázdné gesto, které postrádá racionalitu. Magistrát by měl spíše řešit, jak stavět levněji tunely či jak nejrychleji dokončit obchvat kolem Prahy tím by se provozu v metropoli ulehčilo mnohem více," hodnotí magistrátní kampaň automobilový publicista.

Radní využívají služební Superby

Jedenáct členů rady hlavní města má k dispozici služební vozy Škoda Superb. Svěřené auto vůbec nevyužívá náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Strana zelených). Ostatní radní se prý snaží jízdy autem omezovat a kombinují je s jinými způsoby dopravy, například s cyklistikou. Z hlediska spotřeby a emisí jsou silné Superby pořád „ekologičtější" než nejpopulárnější SUV na českém trhu (viz. grafika), připouští i Jan Blažek. Že by ale mohli být radní, brojící proti „arogantním autům", sami skromnější, to uznává i náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Ve Vídni jezdí radní taxíky

„Sám jsem se zasazoval za přechod na elektromobily. U nich je ale problém s nabíjením. Je pravda, že se chováme trochu pokrytecky. Podobně jako v minulosti šlechta, která kázala skromnost a jezdila v největších kočárech. Na druhou stranu, v autě trávíme dost času a Superb je zárukou pohodlné jízdy. Je to ale i trochu nakažlivé. Superby mají nejvyšší státní úředníci. Je to reprezentativní auto. Já bych se ale nebránil nějaké skromnější variantě například po vzoru Vídně, kde radní využívají taxíky."

Tažení magistrátu proti SUV označil za smysluplné v časopise Svět motorů jeho šéfredaktor Zbyšek Pechr. Podle něj vyšly z nedávné srovnávací studie časopisu nejlépe vozy s karoserií typu kombi a SUV jsou hlavně otázkou módy. Vysoké, „pseudoterénní" SUV jsou nevhodná do města i podle sociálního ekologa a úředníka ministerstva životního prostředí se zájmem o automobilismus, který si nepřál zveřejnit jméno: „Auta SUV, to je do značné míry statusová záležitost, otázka prestiže. Automobilkám se taky daří šířit lživou reklamu o tom, jak tyto vozy skvěle překonávají městské překážky. To ale není pravda."