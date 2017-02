Věra Jourová: Na prezidenta by měl kandidovat Martin Stropnický

Na sněmu ANO sklidili velký potlesk zástupci hnutí v evropských strukturách, eurokomisařka Věra Jourová, místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička a europoslankyně Dita Charanzová. Vystupovali jako kompetentní zastánci českých zájmů v EU, kterou vnímají coby jediné možné řešení pro Česko. Deník hovořil se zakládající členkou ANO Věrou Jourovou, jež má v hnutí stále silnou pozici.

Uvedla jste, že bychom neměli zapomínat na to, co se děje za našimi hranicemi. Evropu čeká odstartování brexitu, volby v Holandsku, Francii, Německu. Může Česko evropský vývoj viditelně ovlivnit?

Důležité budou také volby u nás doma. Z mého pohledu i proto, abychom si uvědomili, že unie není tak úplně zahraničí. Česká republika je její součástí a nová vláda i sněmovna budou mít obrovský vliv na to, kam se Evropa bude ubírat dál. Je třeba vidět, že Visegrád, konkrétně Polsko a Maďarsko, má problémy, tudíž většina členských států EU se dívá na Česko a Slovensko jako na stabilní část středovýchodní Evropy a spojuje s ní velké naděje. Vědí, že jsme kritičtí a budeme tlačit na reformu unie, ale že jsme spolehlivý a předvídatelný partner.

Čtěte také: Šéfové stran: ANO směřuje k vůdcovskému řízení

Má v tom hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem jasno?

Pan Babiš jako člověk z byznysu měl vždycky vůči Evropě pragmatický vztah. Ví, že jako součást EU lépe prosperujeme, máme výhodnější exportní pozice. A potěšilo mě, že tady na sněmu zmínil i hodnoty, které nás s unií spojují, tedy svobodu, demokracii, vládu práva. Unie není jen klub zemí, který nám zaručuje ekonomickou jistotu.

Nemyslíte si jako členka evropské exekutivy, že Brusel občas zasahuje tam, kde by vůbec neměl?

V drtivé většině případů jsou návrhy z Bruselu plně odsouhlaseny českou reprezentací, která by je měla občanům vysvětlit. A pak tam jsou skutečně občasné tlaky na zbytečnou regulaci. Jednou vydám seznam věcí, kterým jsem zabránila. V oblastech, za něž odpovídám, si vždy beru na pomoc test, podle něhož postupuji. Ptám se, jestli máme v dané záležitosti v celé EU velký problém, zda je v evropských zemích silná poptávka, aby tu danou věc řešil Brusel, a za třetí, má-li v tom komise jasnou kompetenci? Když si odpovím kladně, nemůže se stát, abych přišla s nějakým nesmyslem. Maximálně mohu přijít s něčím, co nebude v zájmu několika zemí.

Jak to myslíte?

Momentálně se chci zaměřit na kvalitu potravin, což se samozřejmě obchodníkům ze zemí, kde se vyrábějí pro export šmejdy druhořadé kvality, nebude líbit.

Tento podnět na sněmu vzbudil velký ohlas. Jak chcete ponižující praxi, kdy v Německu stejný řetězec nabízí nesrovnatelně kvalitnější výrobky než u nás, změnit?

Tou věcí se intenzivně zabývám asi tři čtvrtě roku. Vždy mě vytočí, když mi na stole přistane nějaká analýza, proč to nejde. Já cestu přesto vidím, neboť jsme součástí společného trhu a máme spotřebitele se stejnými právy. Není možné, aby se pod totožným jménem na opačných stranách hranice prodával produkt s jiným složením. Podle mě je to klamání spotřebitele a neférová obchodní praktika. Musím najít způsob, jak to legislativně vyřešit, ale určitě kolem toho budu dělat velký rámus.

Průzkumy zatím přisuzují hnutí ANO nejvyšší preference. Nač by se mělo soustředit v případě vítězství?

Na to, aby Česká republika měla v Evropě silný hlas při řešení migrace, bezpečnosti či ekonomických otázek. Na domácí půdě by pak mělo pokračovat v tom, co úspěšně začalo, v lepším výběru daní, v boji proti korupci a za větší transparentnost. Bohužel teď toto úsilí dostalo velkou ránu, když ve sněmovně proti naší vůli prošla novela zákona o registru smluv, což mě velmi mrzí. Potěšil mě i plán na přímou volbu starostů, protože tu jsem navrhovala do volebního programu už v roce 2013.

Nepřehlédněte: ANALÝZA: Babiš chce proměnit Česko. Pevnou rukou

Ne všechno se ale daří. Pan Babiš kupříkladu řekl, že jste mu navrhla Otu Koštu za lídra olomoucké kandidátky. Teď nebyl vpuštěn ani na sněm a v pondělí má být odvolán. Co se přihodilo?

Pana Koštu jsem vytipovala jako muže s profesně úspěšným profilem a dobrým jménem, ale osobně jsem ho neznala. Neměla jsem čas se s ním sejít a trošku si ho prověřit. Tu chybu už nikdy neudělám.

Mělo by hnutí ANO postavit vlastního prezidentského kandidáta?

Podle mě by to bylo správné a Martin Stropnický je z mého pohledu správným kandidátem.