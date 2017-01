Epopej na Těšnově je nesmysl, zlobí se Praha 3

Praha /INFOGRAFIKA/ - Park u Florence se má proměnit ve výstavní pavilon pro Slovanskou epopej. S tím nesouhlasí Praha 3, která lobuje za Vítkov. Vytvořila kvůli tomu i nadační fond, kde už jsou statisíce korun.

Těšnov. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Michal Krumphanzl

Kam se Slovanskou epopejí, řeší Praha už skoro 90 let. Nechce ji vracet do Moravského Krumlova, kde byla vystavena dříve, a tak hodlá postavit nový výstavní pavilon určený přímo pro dílo Alfonse Muchy.

Nic zatím není rozhodnuté

Vedení Prahy ke konci letních prázdnin proto zadalo Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR) za úkol, aby vybral nejvhodnější prostor pro výstavní sál. V pondělí primátorka Adriana Krnáčová (ANO) oznámila, že doporučeným místem je park na Těšnově, kde dříve stálo vlakové nádraží.

„Nic zatím není rozhodnuté. Jde o doporučení vhodných lokalit od IPR," řekla primátorka. O místě, kde pavilon vznikne, rozhodnou až radní. Místo Těšnova by tak ještě mohla epopej zamířit k Výstavišti, které mělo druhé nejlepší hodnocení, popřípadě na Letnou. Proti výsledkům analýzy se v úterý obořila Praha 3. Ta doporučovala vystavět domov pro epopej na Vítkově.

Nadšený není ani starosta osmičky

„Rušná dopravní křižovatka Těšnov je z mého pohledu nejhorší variantou. Navíc je zdůvodněná absurdní snahou o humanizaci magistrály," uvedla starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09) k argumentu primátorky, proč by měla mít epopej domov zrovna nedaleko Florence.

Nadšený z místa není ani starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). Právě osmičce Těšnov náleží. Petrus se obává, jak bude v místě řešena doprava, a to jak pro návštěvníky, tak pro zásobování instituce. „A nemyslíme si, že bude jednoduché tam pavilon vůbec fyzicky dostat," řekl.

Podoba budovy vzešla ze soutěže

Podle vedení Prahy by však pavilon u magistrály pomohl i místním, protože by zabraňoval šíření hluku dál do ulic. Ani to však není jisté. Podoba budovy by vzešla z architektonické soutěže. Pro místo hovoří, že je dobře dostupné MHD, jak uvádí dokument IPR.

Radnice vybírá peníze pro Vítkov

Hlava žižkovské radnice pokládá analýzu za mrhání veřejnými prostředky. Už v roce 2011 byla vypracována studie, kde by v Praze měla vzniknout síň pro epopej. Ačkoli trojka tvrdí, že tenkrát vyhrál právě Vítkov, podle záznamu tehdejší tiskové konference město vybralo jako nejlepší místo pro Muchovo dílo Jízdárnu Pražského hradu na Pohořelci.

Praha 3 stále doufá, že se jí podaří Vítkov prosadit. Sbírá podpisy pod petici, která její návrh podporuje, a zároveň založila nadační fond. Z něj by měla být hrazena architektonická soutěž na podobu pavilonu na Vítkově. Samotná městská část už do fondu vložila 300 tisíc korun. Darovat peníze může kdokoliv.

Nápad kritizují zelení

Vznik nadačního fondu na Žižkově kritizují zelení, kteří jsou na trojce v opozici. Ti považují za nehorázné, že starostka už teď slibuje darujícím zvěčnění jejich jmen v pavilonu. Přitom pavilon postaví hlavní město a to klidně může říct, že vzpomínkové plakety na pavilonu nechce.

Starostka Hujová zatím nemá ponětí, co se s fondem bude dít, pokud by se nakonec měl pavilon pro Muchova obří plátna vystavět jinde než na Vítkově.

Epopej se skládá z 20 pláten

„Pokud by došlo k politickému rozhodnutí, že bude na Těšnově, správní rada nadačního fondu bude muset rozhodnout, co s finančními prostředky. Já bych navrhovala, abychom se dárců zeptali, zda nechtějí podpořit vybudování pavilonu v jiné části Prahy," sdělila Hujová.

Muchova epopej je cyklus 20 pláten zachycujících slovanskou mytologii. Malíř věnoval dílo Praze v roce 1928 pod podmínkou, že pro ně vytvoří výstavní budovu. Snahy v minulosti byly, dosud ale k tomu nedošlo.

Čtěte také: Praha 3 kritizuje záměr umístit síň pro epopej na Těšnově