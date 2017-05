Dvouleté děti do školek? Mateřinky v okolí Prahy se povinnosti obávají

Praha - Už za tři roky musejí přijmout mateřinky všechny spádové dvouleté děti. Problémy s touto povinností očekávají obce kolem Prahy. Kapacity ve zdejších školkách jsou už dnes naplněné a na další rozšiřování chybějí peníze.

Není to tak dávno, co byla většina obcí v pražském prstenci nucena rozšířit kapacity školek, někde vznikaly i zcela nové. Důvodem byly demografické změny, kdy se do nově vzniklých částí nastěhovaly mladé rodiny.

Děti, kterých se nová povinnost bude týkat, se ještě nenarodily

Nyní nejspíš čeká obce a městečka další investice do rozšiřování školek. Zákon jim totiž nařizuje vytvořit místa ve školkách – pro čtyřleté od letošního září, pro tříleté od příštího roku, a v roce 2020 dokonce pro dvouleté děti.

Poslední zmiňovaná povinnost se jim ale vůbec nezamlouvá. Děti, kterých se to týká, se ještě nenarodily, a zájem rodičů tudíž neznají. „Máme školky budovat s vizí, že rodiče dvouletých a tříletých dětí mohou, ale také nemusejí využít možnosti přihlásit děti do předškolního zařízení?

Školka je maximálně naplněná

Z pohledu rozpočtu města je to velmi nejistý podnik,“ míní starosta a zřizovatel školky v Řevnicích Tomáš Smrčka. Náklady na rozšíření školky odhaduje v takovém případě na 12 milionů, ty ale třicetitisícové městečko nemá.

Před třemi lety školku rozšiřovali, dnes je však maximálně naplněna. Potřeby rodičů tady pomáhají vyvažovat jedna lesní a jedna soukromá školka. Je zde i dětská skupina, ale na tato zařízení se starosta nemůže stoprocentně spolehnout.

Obce se potýkají s nedostatkem pedagogů

V okolí metropole dnes funguje podle výpočtu Místního akčního plánu pro vzdělávání (MAP) Černošice 292 mateřských školek. Ty zaměstnávají asi tisícovku pedagogů, chův a asistentů pedagogů. MAP provedl průzkum mezi školkami v pražském prstenci, z něho vyplynulo, že na 106 školách už dnes chybí asi 50 učitelů.

„Není kde brát lidi, narážíme na nízkou nezaměstnanost, vysoké požadavky na vzdělávání, ale na straně druhé na nízké platové ohodnocení,“ zmínila jeden z problému Hana Barboříková z organizačního týmu MAPu při nedávném setkání se starosty a řediteli školek nad tématem Hrozby a příležitosti pro vzdělávání v pražském prstenci.

Pět tříd v mateřské škole v Líbeznicích jsou naplněné

Ale překážek, se kterými se ředitelé škol od roku 2020 budou nejspíše potýkat, vyvstane mnohem víc. Ryze praktické ihned napadají ředitelku mateřské školy v Líbeznicích Martinu Podlipnou. „Máme dokoupit přebalovací pulty, ale nemáme prostory, kam je umístit, máme zajistit nočníky, dezinfekce, ale jako ředitelka nevím, kdo by to měl v náplni práce – učitelky jsou vytížené dost. A má být přebalování náplň práce pedagožky?“ namítá.

Pět tříd, které v mateřské škole v Líbeznicích mají, jsou naplněné do posledního místa. Jsou tu třídy pro 24 dětí a 28 dětí, což je hranice, kterou ministerstvo školství dovoluje. Že by do takového množství čtyřletých a pětiletých dětí přišly ještě dvouleté, si představit nedokáže.

Loni neuspělo téměř sedm tisíc žádostí

Podle ministerstva školství, které návrh zákona předkládalo, byl jeho záměr jiný.„Počet dvouletých a tříletých dětí ve školkách se rok od roku zvyšuje. V tomto školním roce se jich ve školkách vzdělává už 47 tisíc, rok předtím to bylo méně, zhruba 37 tisíc. Chtěli jsme zlegalizovat to, co se už nyní děje a zároveň zabránit tomu, aby se do školek dostávaly děti mladší,“ vysvětluje Jaroslava Vatalová z oddělení předškolního vzdělávání ministerstva školství.

V některých obcích totiž školky přijímaly dvouleté děti, aby doplnily kapacity. To ovšem není případ Prahy a středních Čech, kde místa ve školách neustále chybějí. Podle údajů ministerstva školství nebylo ve středních Čechách v září loňského roku vyhověno celkem 6 856 žádostem o přijetí dítěte do mateřské školy.

Obce a městečka v prstenci Prahy doufají, že povinnost v roce 2020 nakonec platit nebude. „Využijeme všech možností, které máme, aby poslanci znovu projednali novelu školského zákona a povinnost ukládající obcím zajistit místa ve školkách i pro dvouleté děti. A doufáme v její zrušení,“ dodává ředitelka Místní akční skupiny Dolnobřežansko Monika Neužilová.