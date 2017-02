Důsledky prací v Chodovské ulici zasáhly až k dálnici

Praha – V pondělí si řidiči projíždějící Chodovskou ulicí v Michli vyzkoušeli omezení poprvé – a čeká je to i v dalších dnech i týdnech. Podle oznámení magistrátu až do konce března. Dopravní podnik zahájil opravu tramvajové trati v úseku mezi křižovatkou s ulicí U Plynárny a křížením se Spořilovskou. Průjezdný zůstává v každém směru jeden jízdní pruh.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Řidiči by tedy měli počítat s možným zdržením v kolonách, a to zvláště v době ranních a odpoledních dopravních špiček. Tohle očekávání se potvrdilo už v pondělí ráno, kdy řada popojíždějících aut zasahovala nejen do Spořilovské, ale až k dálnici D1. Doporučení magistrátu zní: raději volit jinou trasu. Uzavřené levé odbočení ve směru jízdy k centru (ke Kauflandu a do ulice U Plynárny) nahrazuje objízdná trasa Záběhlické ulicí a po komunikaci kolem Baumaxu.

Čtěte také: Na pražské Jižní Spojce vznikne nový sjezd do Chodovské ulice