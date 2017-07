Dům v Liliové ulici je otevřený pro veřejnost

Praha - Českem ode dneška do pondělka projede šest konvojů s maximálně 300 americkými vojáky, kteří se vracejí ze cvičení Saber Guardian 2017 v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Hranice překročí u Břeclavi a po dálnicích kolem Brna, Prahy a Plzně přejedou u Rozvadova do Německa. První konvoj by měl na české území vjet ve čtvrtek kolem 17.00. Ve čtvrtek to sdělil generální štáb české armády.