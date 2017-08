Dukla je úspěšná i díky trenérům a zázemí

Praha /ROZHOVOR/ - Trenér Jan Železný (51) se raduje z úspěchů svých svěřenců a chválí tradiční atletickou baštu. Moc toho nenamluví a na sebe skoro nic neprozradí.

Trenér Jan Železný (uprostřed) se svými svěřenci. Zleva Vítězslav Veselý, Jakub Vadlejch, Jaroslav Jílek a Petr Frydrych.Foto: ČTK/Kateřina Šulová

Po návratu z Londýna však veřejnosti neuniklo, že si oštěpařský trenér Jan Železný pustil televizní záznam finálového závodu, v němž jeho svěřenci Jakub Vadlejch a Petr Frydrych získali stříbro a bronz.

Co jste v záznamu hledal?

Nějaké chyby, aby příště mohlo být všechno o něco lepší a třeba se povedla devadesátka.

Vaši svěřenci už nejsou této metě daleko. Kdy by mohla padnout?

Kuba Vadlejch na devadesátku vyloženě klepe. Pro mě je na světě první čekající oštěpař. Věřím, že kvalitu prodá. Jestli to stihne letos, nebo za rok, je docela jedno.

Dukla je atletickou baštou. Čím to, že má tak úspěšné atlety?

Je to dáno i velkou tradicí. Dřív sem chodili mladí atleti na vojnu. Po revoluci se stře-disko naštěstí zachovalo, i když se objevovaly tlaky, aby klub nezůstal spojený s armádou. To by znamenalo konec a šlo by o ohromnou ztrátu. Bez finanční podpory by Dukla nebyla na takové úrovni, ať co se týká trenérů, nebo zázemí. Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum.