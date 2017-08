Duhový průvod výrazně omezil dopravu v centru. Auta i tramvaje

Praha - Ve vzduchu posádka vrtulníku monitoruje dění z nadhledu – a na zemi bezpečnostní opatření se zapojením stovek policistů, a to nejen z Prahy – třeba příslušníci antikonfliktních týmů se do hlavního města sjeli z celé republiky. Takové manévry si v sobotu odpoledne vyžádalo v centru Prahy konání karnevalového pochodu hrdosti, jímž vyvrcholila týdenní kampaň Prague Pride vyjadřující podporu sexuálním menšinám. Tentokrát se snažící vysvětlovat, že tolerance nestačí – protože respekt, to je něco jiného.

Z Václavského náměstí na Letnou se pod duhovými prapory podobně jako v minulých letech vydal obří dav lidí, z nichž leckteří se dostavili i s pomalovanými obličeji. Na čtyřkilometrové trase vedoucí mimo jiné přes náměstí Republiky, Dvořákovo nábřeží, Čechův most či nábřeží Edvarda Beneše je doprovázelo 15 alegorických vozů starajících se o hudební doprovod. Cestu uvolňovala dopravní policie – přičemž na uzavírky policejní mluvčí Andrea Zoulová upozornila předem. S tím, že třeba na náměstí Republiky řidiči vyjíždějící z podzemních garáží nákupních center musí počítat se zdržením i v řádu desítek minut. ČTĚTE TAKÉ: Průvod v centru Prahy přinese omezení dopravy. Čekají se i konflikty Vědět o sobě dali i odpůrci akce V ulicích centra Prahy o sobě ovšem dali vědět také odpůrci akce, kteří mimo jiné nesouhlasí s tím, jaký prostor k vyjadřování svých pocitů a požadavků dostávají především homosexuálové – prý zásadně neúměrný tomu, jaký podíl gayové a lesby ve společnosti zaujímají. Jako „protiakce“ se také konal Pochod pro rodinu z Ovocného trhu na Kampu, kde Aliance pro rodinu uspořádala program v rámci Dne pro rodinu. Cíl? Dosáhnout všeobecné podpory a respektu pro rodinu založenou na manželství ženy a muže majících děti. ČTĚTE TAKÉ: Jižní spojku trápí kolony kvůli neprůjezdnému Pražskému okruhu Co kdyby uspořádali průvod důchodci? K odpůrcům akce se alespoň nakrátko (a vlastně jen v duchu) připojili i lidé, kteří s ní neměli ideový problém – a dokonce její účastníky ani nezahlédli. Jen si museli vyhledat na vývěskách, kudy kvůli odklonům trasy tentokrát pojedou jejich tramvaje. „Dovedu si představit, jak by zrovna tahle mládež asi vyřvávala, kdyby kvůli tomu, že chtějí větší respekt, zablokovali Prahu třeba důchodci,“ durdil se na tramvajové zastánce v Holešovicích muž středního věku. A nebylo možno přehlédnout, že se nikdo z lidí kolem neohradil.

Autor: Milan Holakovský