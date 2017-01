DPP nesmí uzavřít novou smlouvu na provoz reklamy v autobusech

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) nesmí uzavřít smlouvu s vítězem tendru na provoz reklamy na autobusech MHD. Zakazuje mu to předběžné opatření soudu. Ve čtvrtek to sdělil vedoucí odboru marketingu a komunikace Josef Voltr. Jméno vítěze neuvedl. Návrh na předběžné opatření podala firma Rencar, se kterou se DPP pře o platnost smlouvy na provoz reklamy v MHD. Podnik tak nyní nesmí uzavřít smlouvu s třetí stranou a musí umožnit Rencaru plochy provozovat. Smlouva pochází z roku 1997 a má trvat do roku 2031. DPP ji považuje za nevýhodnou.

„Proti nařízenému předběžnému opatření podáme odvolání," uvedl generální ředitel DPP Martin Gillar. Tendr na pronájem reklamy se týkal ploch na 300 autobusech pražské MHD. „S jistou mírou zjednodušení lze říct, že zatímco ve výběrovém řízení jsme dosáhli nabídkové ceny nájmu 1750 korun za pronájem jednoho reklamního nosiče na půl roku, podle 20 let staré neplatné smlouvy nám Rencar platí zhruba 385 korun za jeden reklamní nosič ročně. Konečně se tak ukazuje, jaké jsou reálné tržní ceny za pronájem našeho majetku," uvedl Voltr. Ne všechny plochy jsou stejně velké Podnik se pře s Rencarem o platnost smlouvy dlouhodobě. Rencar s tvrzením DPP o nevýhodnosti a neplatnosti smlouvy nesouhlasí a loni podal určovací žalobu, o platnosti tak rozhodne soud. Zatím vynesl zmíněné předběžné opatření na provoz reklamy v autobusech a rovněž loni v prosinci na provoz reklamy v tramvajích. DPP tedy nyní nesmí plochy v dopravních prostředcích pronajímat třetí straně, pouze Rencaru. Podle Voltra má Rencar v pronájmu 130 tisíc reklamních nosičů, za něž platí podniku dohromady asi 50 milionů korun ročně. „Je jasné, že ne všechny plochy jsou stejně velké a stejně atraktivní, rozdíl v cenách pronájmu je však významný," uvedl. DPP obdržel 68 procent tržeb z reklamy Rencar vznikl v roce 1990 jako dceřiná společnost dopravního podniku. Od roku 2001 je jeho majoritním akcionářem Europlakat, který je součástí mezinárodní skupiny JCDecaux. JCDecaux, silný hráč na poli evropské reklamy, má smlouvy na reklamní plochy v MHD i v dalších městech v zemi. Podle informací Rencaru byly tržby firmy za rok 2015 zhruba 115 milionů korun. DPP obdržel 68 procent z tržeb z reklamy, tedy asi 73 milionů korun, a dále akcionářské dividendy sedm milionů korun. Čtěte také: Dopravní podnik musí Rencaru umožnit reklamu na autobusech

