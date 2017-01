DPP chce na Zahradním městě stavět novou tramvajovou smyčku

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) zamýšlí vybudovat na Zahradním Městě v Praze 10 novou tramvajovou smyčku. Na současnou trať by byla napojena v křižovatce Švehlovy a Topolové ulice a ležela by mezi Švehlovou a železniční tratí. Vyplývá to z dokumentu v databázi EIA, v němž je posuzován vliv stavby na životní prostředí. Ve smyčce by končily všechny spoje, které nejedou až do konečné stanice Nádraží Hostivař.

Tramvajové koleje. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Daniel Černovský

Důvodem stavby je vytvoření nového přestupního uzlu mezi tramvajemi, autobusy a železnicí. V rámci přestavby železnice z hlavního nádraží do Hostivaře je totiž na Zahradním Městě plánována nová zastávka. Smyčka tak má převzít funkci té stávající u zastávky Radošovická ve Strašnicích, kde některé spoje nyní končí. Vystavěna bude i budova se sociálním zařízením pro řidiče Smyčka má být dvoukolejná a bude měřit 340 metrů; dalších 120 metrů má měřit takzvaná předjízdná kolej. Na obě koleje se mají vejít dvě dvouvozové tramvaje, na tu vnější pak ještě navíc jeden sólo vůz. Vjíždět se do smyčky bude pouze ve směru z centra, tramvaje jedoucí od konečné Nádraží Hostivař do ní nebudou moci vjet. Vystavěna bude kromě kolejí také budova se sociálním zařízením pro řidiče. Bude pro dvě osoby a rozdělena na muže a ženy. „Projekt předpokládá mobilní stavební modul z železobetonu. Modul se skládá ze spodního železobetonového korpusu a střechy," píše se v dokumentu. K zařízení bude přiveden vodovod a kanalizace. Podnik ve smyčce vybuduje ještě úložiště pro posypový materiál. DPP plánuje i stavbu nové trati z Divoké Šárky Kromě samotné smyčky bude muset DPP upravit i stávající trať a křižovatku ulic Švehlova a Topolová, kde vznikne nová výhybka. V projektu se počítá rovněž s úpravou chodníku a vozovek a upraveno bude také trolejové vedení a vystavěny nové stožáry pro vedení trolejí do smyčky. DPP kromě smyčky v Praze 10 dlouhodobě plánuje například stavbu nové trati z Divoké Šárky na sídliště Dědina nebo prodloužení trati z Barrandova přes Holyni ke Slivenci. Mluví se rovněž o výstavbě trati do Suchdola. Čtěte také: Oprava trati přeruší od 30. ledna provoz tramvají na Spořilov

Autor: ČTK