Dopravní podnik získal evropské ocenění

Praha – Úspěchem, který má mezinárodní zvuk, se ve čtvrtek pochlubil pražský dopravní podnik. Ve finále 10. ročníku soutěže The European Business Awards 2016/17, do níž se přihlásily firmy z více než tří desítek zemí, získal ocenění Ruban D'Honneur – v kategorii největších firem byl vybrán do „top ten". Mezi špičkovou desítku. V rámci hlasování veřejnosti sice nepostoupil mezi národní šampiony, ale porotci ho nominovali do kategorie firem s obratem nad 150 milionů eur.

dnes 16:32 SDÍLEJ:

2 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE (samotné ocenění fotil Jiří Došlý z dopravního podniku)Úspěchem, který má mezinárodní zvuk, se ve čtvrtek pochlubil pražský dopravní podnik.Foto: archiv DPP

Úspěchu vyhlášenému v chorvatském Dubrovníku ještě předcházelo setkání s porotou v Londýně, kde zástupci pražského dopravce představili vize budoucího rozvoje a směrování firmy. Výsledkem je zařazení mezi společnosti nesoucí punc mimořádnosti. ČTĚTE TAKÉ: Praha a dopravní podnik chtějí změnu zákona kvůli metru D „Jsou nejlepší v Evropě,“ konstatoval generální ředitel European Business Awards Adrian Tripp. „Představují inovace, etiku a finanční úspěchy a jsou skvělými příklady růstového potenciálu pro evropské podniky na náročném globálním trhu,“ vzkázal Tripp do Prahy. Mimochodem: do Prahy, kde odboráři dopravního podniku kvůli svým postojům k vedení firmy dlouhodobě setrvávají ve stávkové pohotovosti. ČTĚTE TAKÉ: Dopravní podnik uspěl ve sporu o reklamní plochy

Autor: Milan Holakovský