Dopravní podnik musí Rencaru umožnit reklamu na autobusech

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) musí firmě Rencar, se kterou vede spor, umožnit umisťovat reklamu na autobusech MHD. Podniku to předběžným opatřením nařídil Obvodní soud pro Prahu 9. Ve čtvrtek to sdělil generální ředitel Rencar Pavel Slabý. Soud už v prosinci vynesl stejné rozhodnutí o reklamních nosičích na tramvajích. Smlouva na reklamu v MHD pochází z roku 1997 a má trvat do roku 2031. Vedení podniku ji označilo za nevýhodnou pro DPP.

Dopravní podnik Praha. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Je to další rozhodnutí soudu v náš prospěch. Za zásadní nepovažujeme pouze to, že nařizuje DPP pokračovat ve spolupráci dle platné smlouvy i u autobusů, ale zejména že zakazuje DPP až do pravomocného rozhodnutí soudu poskytnout autobusy pro umístění reklamy třetím osobám," řekl Slabý. Soud loni vydal předběžné opatření Rencar podal určovací žalobu týkající se platnosti smlouvy mezi oběma stranami. Podle Rencar je platná, DPP tvrdí opak, a podal proto žalobu na vyklizení reklamních ploch. Obvodní soud dosud vydal na začátku loňského prosince první předběžné opatření, které se týkalo zajišťování prodeje reklamy v tramvajích. Také v tomto případě rozhodl ve prospěch firmy Rencar. Firma má smlouvy na reklamní plochy v MHD i v jiných městech Rencar vznikl v roce 1990 jako dceřiná společnost dopravního podniku. Od roku 2001 je majoritním akcionářem Europlakat, který je součástí mezinárodní skupiny JCDecaux. JCDecaux, silný hráč na poli evropské reklamy, má smlouvy na reklamní plochy v MHD i v dalších městech v zemi. Podle informací Rencaru byly tržby firmy za rok 2015 zhruba 115 milionů korun. DPP obdržel 68 procent z tržeb z reklamy, tedy asi 73 milionů korun, a dále akcionářské dividendy sedm milionů korun. Čtěte také: Primátorka: Naše letošní priority? Oprava Šlechtovky i chytré lavičky

Autor: ČTK