Domácnosti mají nahlásit, jak se jim žije

Praha - Žijete si na vysoké noze, nebo třete bídu s nouzí? Právě o tohle se budou zajímat pracovníci Českého statistického úřadu, pokud patříte mezi 11 460 domácností, které náhodný vývěr pomocí počítače určil ke každoročně pořádanému šetření Životní podmínky 2017. Větší naděje, že se statistici objeví, je tam, kde o spolupráci žádali už v minulosti: vybráno bylo i 6710 rodin, jež se šetření zúčastnily v předchozích letech. Přímo v Praze bude postupně osloveno 1525 domácností (a 855 z nich opakovaně).

Nejde o českou specialitu – statistici takto zkoumají, jak se vede lidem ve 32 evropských zemích. Aktuální dotazníková akce navazuje na předchozí ročníky – přičemž cílem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci a data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Získané informace se vyhodnocují anonymně.

Čerstvě zahájené šetření potrvá do 28. května. Pracovníci navštěvující byty se budou prokazovat průkazem tazatele a pověřením Českého statistického úřadu – to vše ve spojení s vlastním občanským průkazem. Do pražských bytů vyrazí celkem 75 tazatelů. Všichni jsou – stejně jako pracovníci zajišťující další pracování získaných dat – vázáni mlčenlivostí.

