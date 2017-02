Dočkalův přestup potvrzen. Míří ze Sparty do čínského Che-nanu Ťien-jie

Praha - Fotbalový reprezentant Bořek Dočkal definitivně přestoupil ze Sparty do čínského Che-nanu Ťien-jie. Transfer oficiálně potvrdily oba kluby. Osmadvacetiletý záložník úspěšně prošel v novém působišti zdravotní prohlídkou a následně podepsal s třináctým celkem minulé sezony tamní ligy tříletou smlouvu.

Bořek Dočkal.Foto: ČTK/Radek Petrášek

Podle českých médií má Sparta za hlavní oporu dostat až 230 milionů korun, což dělá z Dočkala dvanáctého nejdražšího českého hráče v historii. Zároveň jde o druhou nejvyšší částku za přestup tuzemského fotbalisty z domácí ligy do zahraničí. Rekord drží Tomáš Rosický, který v lednu 2001 zamířil ze Sparty do Dortmundu za 504 milionů korun.

Podle spekulací by si Dočkal mohl vydělat v Číně až 80 milionů korun za rok. Jedna z opor reprezentace si vyzkouší třetí zahraniční angažmá, dříve Dočkal působil v Konyasporu a Trondheimu. V Česku vedle Sparty hrával za Slavii, Kladno a Liberec. Nyní zamířil do rychle se rozvíjející čínské ligy, kam za astronomické částky míří řada hvězd z evropských klubů.

Dočkal věří, že se do Sparty ještě vrátí

„Přestup se nerodil lehce. Neuměl jsem si mnoho věcí představit, ale z toho, co jsme zde s manželkou viděli, jsou naše dojmy pozitivní. Těším se na novou výzvu," uvedl Dočkal v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje.

„Sparta byla v mé kariéře zatím jednoznačně nejvíc a strašně rád jsem za ni hrál. Věřím, že se do Sparty ještě vrátím a že jsem za ni ještě neodehrál poslední zápas," dodal pro sparťanský web Dočkal, který zůstává v Číně a do Čech by se měl případně vrátit v březnu na reprezentační sraz.

Přestup Dočkala byl pro Spartu složitým rozhodnutím

Sparta už minulé úterý odmítla první čínskou nabídku v údajné hodnotě 175 milionů korun s vysvětlením, že nebude oslabovat kádr o klíčového hráče před úvodním zápasem vyřazovací fáze Evropské ligy v Rostově. Po prohře 0:4 však vedení i díky navýšené nabídce změnilo názor a Dočkal ještě před odvetou, která skončila 1:1, zamířil s agentem jednat do Číny.

„Přestup Bořka byl pro nás složitým rozhodnutím, a to nejen kvůli jeho kvalitám, ale také proto, že zájem přišel až v závěrečné fázi přestupního období a bezprostředně před zápasem Evropské ligy. To byl i důvod, proč jsme nabídku v první fázi odmítli," uvedl majitel Sparty Daniel Křetínský.

Dočkal působil na Letné od roku 2013

„Finálně jsme se po dalším kole jednání s ohledem na mimořádnou finanční atraktivitu nabídky pro hráče i klub rozhodli přestup akceptovat. Zásadní roli hrálo také stanovisko sportovního vedení, které je připravené se se situací vypořádat bez jakéhokoli kompromisu v plnění našich sportovních cílů. Osobně pevně věřím, že se Bořek po ukončení čínského angažmá do Sparty vrátí," dodal Křetínský.

Dočkal působil na Letné od srpna 2013 a byl režisérem sparťanské hry. V této sezoně je s šesti asistencemi nejlepším nahrávačem Evropské ligy. „Bořek jako individualita půjde samozřejmě nahradit velmi těžko, každopádně rozhodli jsme se už nebýt aktivní na přestupovém trhu a jeho odchod vyřešíme vlastními zdroji," řekl hlavní trenér Sparty Tomáš Požár.

Klub sídlí v druhém nejlidnatějším městě ve střední Číně

Nejlepším výsledkem Che-nanu Ťien-jie v jeho třiadvacetileté profesionální historii je třetí místo z roku 2009. Domácí zápasy hraje na stadionu Chang-chaj pro téměř 30 tisíc diváků a na něm také 5. března vstoupí úvodním zápasem do nové sezony superligy. Trenér Ťia Siou-čchüan má kromě krajanů v kádru i Dána Edigeisona Gomese, Kamerunce Christiana Bassogoga, Filipínce Javiera Patiňa a Syřana Ahmada Salího.

Klub sídlí v Čeng-čou, s téměř deseti miliony obyvatel druhém nejlidnatějším městě ve střední Číně. Hlavní město provincie Che-nan leží na jižním břehu Žluté řeky a je jejím politickým, ekonomickým, technologickým i vzdělávacím centrem.