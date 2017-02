Do zoo vzduchem. Praha oživuje plán na lanovku

Praha - Do atraktivního cíle zvažuje hlavní město atraktivní cestu. Praha si nechává vypracovat studii, co vše by obnášelo vybudovat lanovku spojující Prahu 6 se zoologickou zahradou a Bohnicemi. Spojení by doplnilo tramvajovou trať.

Zoo Praha. Foto: ČTK

Po vodě i zemi se do pražské zoo už nyní dostat lze. V budoucnu by mohla vést cesta i vzduchem. Hlavní město si nechává odborně zhodnotit, jestli by bylo možné vést z Podbaby lanovku do Troje a následně i do Bohnic.

To, že chybí spojení mezi Prahou 6 a 8, je známý fakt. Podbabu s Trojou zatím přímo dělí jen přívoz, jenž funguje pouze v létě. Do budoucna se proto uvažuje nad tím, že obě městské části propojí tramvají. Shoda zatím není v tom, zda se kvůli tramvaji udělá most, či vznikne tunel pod Vltavou. Kromě tramvaje by však do zoo mohla vést i lanovka.

Nápadů na umístění lanovky byla spousta

Společnost Ropid, která organizuje hromadnou dopravu, nyní řešení posuzuje. „Jde o věc s nízkými provozními náklady, která vypadá zajímavě," řekl Pražskému deníku náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Zda by šlo o megalomanský projekt, či nikoli, má však nejdříve posoudit studie, jež má být do roka hotová.

„Nápadů, kde postavit lanovku, se objevilo spousta, a vždy vyvolávaly zdvižené obočí u veřejnosti. Myslím, že tento projekt je na místě. Trojská kotlina je unikátnost, kterou nám může závidět Evropa i svět a měli bychom ji citlivě kombinovat s ekologickou dopravou," doplnil Dolínek, pod něhož na magistrátu spadá oblast dopravy. Zároveň by lanová dráha uvolnila Troju, kam do zoo loni zamířilo přes milion lidí.

Objevily se i plány vést lanovku do Bohnic

Nápad se zamlouvá i Praze 6. „Nebráníme se tomu a tato myšlenka se nám zamlouvá. Nejde však o plnohodnotnou alternativu veřejné dopravy," řekl mluvčí městské části Martin Churavý.

„Za svou politickou kariéru už jsem narazil na několik plánů vést lanovku do Bohnic. O tomhle nevím bližší informace, takže se k tomu nechci vyjádřit," uvedl za Prahu 8 její starosta Roman Petrus.

Na kopci dříve lanová dráha fungovala

Nejde však o jedinou lanovou dráhu, na jejímž vzniku se v Praze pracuje. Podle náměstka primátorky je stále aktuální lanovka, která by vedla od Štefánikova mostu na Letnou. „Investor pokračuje v přípravě a chce přiblížit možnosti realizace," prozradil Dolínek.

Podle něj spojení odlehčilo turistickým trasám. Z Pražského hradu by lidé nemuseli zpět do centra mířit Nerudovou ulicí, aby přešli by až na Letnou, odkud by se svezli lanovkou a Hrad si prohlédli ještě z dalšího úhlu. Zároveň na kopci, kde se v minulosti tyčil Stalin, už dříve lanová dráha fungovala.

Jednička představila svůj vlastní plán, co s parkem

Její současný návrat se však nezdá starostům Prahy 1 i 7. Sedmička se obává, že by mohl být ohrožen horizont Letné. První městská část minulý týden představila svůj vlastní plán, co se zanedbaným parkem, kde by mohla lanovka začínat.

„Chceme skutečnou kvalitu bez výstřelků, jakým byla například zamýšlená výstavba lanovky na Letnou," uvedl v létě k budoucnosti prostranství starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09). Jednička tam nyní navrhuje postavit oválnou galerii se zlatým povrchem, jíž se začalo přezdívat Zlaté vejce.

Kopce se na trojce nepropojí

Lanovka se probírala i na Praze 3. Loni v rozhovoru pro server Kauza3 uvedl architekt Josef Pleskot, že si umí představit, aby lanová dráha propojila žižkovské kopce Parukářka a Vítkov. Šlo však pouze o úvahu, která se neuskuteční, jak se ukázalo minulý týden při představení možné budoucí podoby prvního zmíněného vrchu.

Stejně tak se v minulosti objevil plán na Praze 5, podle kterého měla vzniknout lanovka z Barrandova přes Prokopské údolí do Butovic. K záměru městská část minulý rok prohlášení, že neuvažuje o vybudování. U ledu jsou i bývalé návrhy hlavního města, a to vybudovat lanovku z Radlické na Dívčí Hrady nebo dráha na Kavčí Hory.

