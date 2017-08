Do soutěže na projekt lávky přes Štvanici přišlo celkem 48 návrhů

Praha - Do soutěže o podobu lávky, která spojí Holešovice s Karlínem přes Ostrov Štvanice se přihlásilo 48 návrhů, ze kterých by porota měla 6. a 7. září vybrat vítěze. Architekti mohli své návrhy zasílat do architektonické soutěže do 25. července.

V těchto místech by měla vzniknout nová lávka.Foto: WEB IPR Praha

Lávka pomůže pěším i cyklistům a stane se dalším alternativním propojením Holešovic a Karlína. Doplní tak přívoz HolKa, který už lidem cestu z Karlína přes ostrov Štvanice do Holešovic pravidelně zkracuje. Mezi Karlínem a Štvanicí by měla mít lávka 38 metrů a délku 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi. ČTĚTE TAKÉ: Anežský klášter ožívá historií i projektem Anežka LIVE! Soutěž na obnovu ostrova Štvanice vypsal Pražský magistrát již v roce 2012, ale díky soudnímu sporu s předchozím nájemcem a dalším komplikacím konečné rozhodnutí jak naložit s výsledky soutěže zatím nepadlo. ČTĚTE TAKÉ: Střely ze srpna 1968 budou na fasádě Národního muzea vidět i po opravě

Autor: Redakce