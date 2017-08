Do škol zřejmě nastoupí míň prvňáčků než v předchozích letech

Praha - Do školních lavic zřejmě v nadcházejícím školním roce usedne méně prvňáčků než v předchozích letech. V září by jich mělo nastoupit do základních škol přibližně 108.000, což je zhruba o 9200 méně než v minulém roce. Vyplývá to z odhadů, které ve čtvrtek poskytlo ministerstvo školství. Přesné údaje bude resort znát až po vyhodnocení sběru dat během podzimu. Méně než 110 tisíc prvňáčků bylo naposledy ve školním roce 2012/2013. Nejvíce dětí šlo do prvních tříd základních škol ve školním roce 2014/2015, kdy jich bylo více než 117 tisíc.

Navzdory pravděpodobnému poklesu počtu nejmladších školáků jde stále o silnější ročník než v období do září 2012. Celkový počet žáků základních škol se proto zvýší o 16.700 na přibližně 922.900. Nejvíce prvňáků bude stejně jako loni ve středních Čechách a v Praze, nejméně opět v Karlovarském kraji. Zhruba desetina dětí odejde z pátého nebo sedmého ročníku základní školy na víceletá gymnázia nebo konzervatoře. Na konzervatoře bude chodit zhruba 3500 žáků Odhad počtu přijatých na střední školy je druhým rokem poměrně stabilní a zdá se, že se tedy zastavil úbytek středoškoláků, který trval od školního roku 2006/2007, kdy jich studovalo přes 524 tisíc. Na střední školy by mělo nastoupit zhruba 102.400 žáků, což je přibližně o 1500 dětí více než loni.

Ministerstvo odhaduje, že celkový počet žáků středních škol se zvýší o 1800 dětí. V denní formě se jich bude vzdělávat celkem asi 395 tisíc. Na gymnáziích jich bude přibližně 130.300, z toho na víceletých 81.800. Přibližně 177.300 v ostatních maturitních oborech a kolem 87.400 ve školách s výučním listem. Na konzervatoře bude chodit zhruba 3500 žáků. Situace ve středoškolských oborech se ve srovnání s loňskem téměř nezměnila. Největší skupina nově přijatých podle ministerstva směřuje na odborné školy s maturitou, kde začne studovat přibližně 47.200 žáků. Asi 30.600 míří na učiliště nebo jiné střední školy bez maturity. Na gymnázia začne docházet zhruba 24.600 dětí, z toho polovina bude ve víceletých programech. Kolem 550 žáků je přijato na konzervatoře. Nejvíce žáků nastoupí podle odhadů na střední školy v Praze (14.600), v Moravskoslezském (11.900) a v Jihomoravském kraji (11 tisíc). Naopak nejméně jich bude v Karlovarském kraji (2700). Nejvíce žáků dokončilo vzdělání na odborných oborech s maturitou Střední školy (bez nástavbového a zkráceného studia) na konci uplynulého školního roku opustilo na 72.500 absolventů denního studia. Je to přibližně o 500 více než před rokem. Nejspíš se tak zastavil i trend klesajícího počtu absolventů, kterých bylo před deseti lety kolem 120 tisíc. Nejvíce žáků dokončilo vzdělání na odborných oborech s maturitou. Z gymnázií vyšlo 20.400 absolventů, z toho 9500 v oborech víceletých. Na ostatních středních školách odmaturovalo 30.700 studentů. Na učilištích se vyučilo 21.400 žáků. Studium na konzervatoři úspěšně zakončilo 350 žáků.





ČTĚTE TAKÉ: Moderní výukové pomůcky jsou oblíbené a běžné na mnoha školách

Autor: ČTK