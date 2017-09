Do Prahy míří unikátní výstava o historii videoher

Česká metropole bude dalším ze světových měst, kde se představí výstava o historii herního světa Game On. Její koncept vnikl již před 19 lety. Tehdy dostal jeden z prvních zaměstnanců herního gigantu Rockstar Lucien King nápad uspořádat výstavu počítačových her.

Výstava Game On zavítá do Prahy. Ilustrační foto. Foto: Facebook Game On výstava

Svěřil se nejprve tehdejšímu řediteli Národního muzea Skotska Siru Marku Jonesovi. Technicky náročné a rozsáhlé výstavy se nakonec ujali kurátoři prestižního londýnského kulturního centra Barbican. Sestavili přehlídku o historii a vývoji herního světa, kterou po celém světě viděly už miliony lidí.

Speciální česká sekce

Výstava Game On se brzy po svém uvedení dočkala nebývalého ohlasu. Dospělí se najednou vraceli do svých dětských let a díky mimořádnému technickému řešení si mohli oživit až čtyřicet let staré vzpomínky.

Po světě už je jen málo arkádových herních zařízení ze sedmdesátých let, na kterých je navíc stále možné hrát. A děti zase hltaly své soudobé hrdiny a spolu se svými rodiči mohly i díky originálním kresbám sledovat, jak se postavičky herního světa vyvíjely. Nejstarší exponáty jsou z let 1968 (Game Brown Box ) a 1971 (Computer Space). „GAME ON je první výstavou na světě, která mapuje fenomén počítačových her,“ uvedl ředitel výstavy David Urban. Pořadatelé navíc slibují rozšířenou českou sekci, která se vytváří exkluzivně pro českou expozici.

Výstava nakonec dokázala po celém světě přilákat i ty, kteří počítačové hry nikdy nehráli. Hrdiny mnohých online her mnozí znali třeba z filmového plátna, třeba Angelinu Jolie jako Laru Croft. Film vůbec ovlivnil herní průmysl, a třeba díky arkádě Star Wars si dnes každý může vyzkoušet, jaké je to pilotovat stíhačku ve vesmíru, stejně jako v sérii filmů Hvězdné války.

Klasika i virtuální realita

Pozoruhodné je místo, kde se výstava koná: v jedné z hal staré tržnice v Hole-šovicích, která se má podle plánů pražské radnice brzy proměnit v kulturně-spole-čenský prostor. K vidění tu bude více než 150 herních zařízení, včetně novinek ze světa virtuální reality, takže pořadatelé zaplnili tři výstavní patra.

„Je to unikátní šance pro návštěvníky všech generací a zájmů poznat celý tento herní svět a jeho komunitu. Nabídneme nejen zajímavý vhled do jejího světa, nabídneme i odborné přednášky o bezpečnosti hraní, ale i kyberprostoru jako takového,“ slíbil Urban.