Do Národního muzea se vrátilo sousoší Géniů. Po jedenácti letech

Praha - Do Národního muzea se po jedenácti letech vrátilo sousoší Géniů od sochaře Antonína Poppa. Originál sousoší zůstane v interiéru muzea, zatímco v průčelí budovy (kde dříve stálo) bude jeho kopie. Na sousoší jsou zachovány stopy po kulkách ze srpna roku 1968.

Sousoší Géniů se vrací do Národního muzea. Foto: ČTK/ Roman Vondrouš

Tři a půl tuny vážící sousoší dopravil do vnitřního nádvoří muzea jeřáb. Sousoší bylo sejmuto z průčelí budovy v roce 2006 a to z bezpečnostních důvodů, protože z něj odpadaly kusy. Od této doby se pracovalo na restauraci originálu, kterou prováděl sochař Petr Váňa. Ten také posledních pět let pracoval na kopii sousoší. Restaurace původního sousoší a vytvoření kopie stálo asi pět milionů korun.