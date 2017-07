Do Mnichova vlakem za šest hodin? Lepší by bylo za čtyři

Plzeň, Praha – Z Prahy přes Plzeň do Mnichova dnes jezdí čtyři přímé vlaky denně, příští rok tři přibudou. Bude to blýskání na lepší časy, které by na významné železniční tepně protínající Plzeňský kraj mohly nastat za několik let.

dnes 19:53 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Dlouho vyhlížená modernizace se totiž pomalu dává do pohybu. „Na trať se od jejího vzniku prakticky nesáhlo. Modernizaci potřebuje,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. Kraj po změnách volá dlouho, ovšem do letoška byl prakticky sám. Vše změnil středeční 1. česko-bavorský železniční summit, který hostil Furth im Wald. ČTĚTE TAKÉ: Vlakem z Prahy do Mnichova pod čtyři hodiny, dohodu podepsal ministr Ťok Naléhavá potřeba Ministr dopravy SRN Alexander Dobrindt na summitu oznámil, že Německo trať v rámci takzvaného Spolkového plánu rozvoje dopravních cest přesunulo z kategorie potenciálních potřeb do naléhavých. „Před 150 lety, kdy toto dopravní spojení vzniklo, trvala cesta mezi Prahou a Mnichovem bezmála sedm hodin, dnes jezdíme přibližně šest hodin. To je v dnešní době nemyslitelné,“ připomněl na summitu Franz Löffler, předseda Krajského zemského sněmu Horní Falce a zemský rada okresu Cham. ČTĚTE TAKÉ: Bavorský premiér jednal s českými politiky o železnicích Vedení Plzeňského kraje to udělalo radost. „Dlouho se snažíme stát přesvědčit o tom, že modernizace je zapotřebí a trať by především měla být celá zdvoukolejněná a elektrifikovaná. Zatím se ale vždy čekalo na německou stranu a plánovalo se zdvoukolejnit jen některé úseky,“ pokračuje Čížek s tím, že teď se může česká strana do věci vložit. Český ministr dopravy Dan Ťok modernizaci na summitu podpořil také. Vznikla by konkurence Autobusy cestu Praha – Mnichov zvládnou i za čtyři a půl hodiny. Kraj má představu, že po modernizaci by cestující ve vlaku strávili jen čtyři a vlaky by mohly autobusům konkurovat. ČTĚTE TAKÉ: Může Prahu i Středočechy zbavit kamionů železnice? Nejde však jen o přesun lidí z Čech do Německa a zpět. „Podstatný je také velký zájem železničních dopravců. Byli by schopní vypravit denně až 29 třičtvrtěkilometrových vlaků s nákladem,“ dodává Čížek. Podle Čížka by byl úspěch, kdyby práce na trati začaly za pět až deset let.

Autor: Pavel Korelus