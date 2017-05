Do lesa s lesníkem. Připravuje se Týden lesů

Praha - Už desátý ročník akce Do lesa s lesníkem pořádají Lesy hlavního města Prahy. Akce určená pro žáky a studenty pražských škol se uskuteční v rámci Týdne lesů, a to v době od 10. do 12. května.

Kunratický les. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Děti se vydají do Kunratického lesa, Klánovického lesa a nakonec do Chuchelského háje. V sobotu pak naváže program pro veřejnost v zookoutku v Malé Chuchli. Přímo v terénu se účastníci programu dozvědí vše o lesnické práci, sami si pak roli lesníka na chvíli vyzkouší. Motto letošního Týdne lesů zní Dřevo je cesta. Celorepublikové oslavy se konají každoročně v květnu již od roku 2008. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Pražské lesy slaví, k výročí lesníci vypěstovali tisíc budoucích obrů

Autor: Jana Kašparová