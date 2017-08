Dětské úrazy loni stály 815 milionů korun, častější jsou v létě

Praha - Dětské úrazy loni stály české zdravotnictví více než 815 milionů korun, nejvíce jich je v letních měsících. Počet i náklady každoročně rostou. Nejčastější jsou například poranění kotníků, chodidel, zápěstí, rukou a hlavy.

Média to zjistila od tří největších zdravotních pojišťoven, které mají čtyři pětiny klientů.

Prázdniny jsou rizikové období

„Souvisí to s tím, že v létě děti mají více volného času, častěji než jindy se pohybují v přírodě a jsou méně pod dozorem dospělých," uvedl mluvčí největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý. Podle mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) statistiky ukazují, že častěji se zraní chlapci než dívky a nejrizikovější je věk mezi deseti a 15 roky.

Nejčastěji si děti zraní hlavu, kotník a nohu nad ním nebo zápěstí a ruku. VZP vynaložila nejvyšší částku, přes 119 milionů korun, na léčbu více než 58 tisíc zranění hlavy. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) za stejnou diagnózu u téměř 16 tisíc dětí zaplatila téměř 32 milionů korun. ČPZP zaplatila největší částku (12,8 milionu korun) za léčbu zlomenin lokte a předloktí. Loni si je přivodilo téměř 4 tisíce dětí.

Novorozenec je klientem matčiny pojišťovny

Nejnákladnějšími pacienty byli loni dvouletý chlapec s toxickými účinky žíravých látek (2,8 mil. Kč) u VZP, dvanáctiletý chlapec s vícečetnými poraněními (2,5 mil. Kč) u ZPMV, třináctiletá dívka s komplikovanou zlomeninou kotníku a bérce (2,1 mil. Kč) u VZP a jedenáctiletý chlapec s nitrolebním poraněním (1,6 mil. Kč) u ČPZP.

Za děti do 18 let a studenty do 26 let platí zdravotní pojištění stát. Dítě se po narození stane klientem té zdravotní pojišťovny, u které je v době jeho narození pojištěná matka.

Za každého pojištěnce, což jsou kromě dětí také senioři, nezaměstnaní nebo vězni, letos posílá 920 Kč měsíčně. V příštím roce příspěvek stoupne o 49 korun, v dalších letech na 1.018 Kč a pak na 1.067 Kč. Celkové příjmy zdravotního systému by měly letos dosáhnout 276,6 miliardy korun. Výdaje by měly být asi o 23,5 miliardy nižší.