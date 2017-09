Dětské skupiny přibývají. V metropoli nabízejí tisíc míst

Praha - Do práce se Anna Králíková potřebovala vrátit už v době, kdy byly její dceři dva roky. „Běžné školky ale takhle malé děti neberou,“ vypráví Anna. Rozhodnutí proto bylo jasné, malá Andrea začala chodit do dětské skupiny v Praze 8. „Jsem maximálně spokojená, dceři se věnují, zavírají až v půl šesté, takže to stíhám koordinovat s prací,“ dodává Králíková.

Dětská skupina. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Rozhodně tak není jedinou maminkou, která se rozhodla neposlat své děti do klasické mateřské školy. O popularitě alternativ svědčí jejich množství. „V Praze je 71 dětských skupin s celkovým počtem míst 1 053,“ uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek.

Finanční podpora alternativní předškolní výuky putuje zejména z EU

Převahu tvoří útvary do 12 dětí. Se začátkem nového školního roku jich navíc vzniklo hned pět. A další zřejmě budou následovat. „Do konce roku očekáváme několik desítek nových vzhledem k výzvám na jejich podporu vypsaných v únoru 2017 a v září 2017,“ dodal Sulek.

Finanční podpora alternativní předškolní výuky putuje zejména z evropských zdrojů. „Doposud bylo z Evropského sociálního fondu na tato zařízení uvolněno více než 1,6 miliardy korun,“ popsal mluvčí. K 1. září byla navíc vyhlášena další výzva, tentokrát jde o sumu ve výši 1,4 miliardy korun. „Žádosti bude možné podávat již od 2. listopadu,“ vysvětlil Sulek. Kromě finančního příspěvku je navíc snazší založit skupinu než mateřskou školku, a to i z hygienického hlediska. Provozovat dětskou skupinu je totiž možné v místnostech, které splňují technické požadavky na byt či obytnou místnost. „Je možné říci, že provozování dětských skupin je levnější a méně náročné na splnění jednotlivých požadavků,“ popsal ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek.

Pro děti z azylových domů i akademiky

Pro zakládání dětských skupin se také čím dál častěji rozhodují různé instituce. Pro své zaměstnance ji tak zřídila například i VŠCHT nebo ministerstvo zahraničních věcí. Jejich výhodou totiž může být to, že se přizpůsobují výuce, respektive pracovní době. Se začátkem října se také otevře Dětská skupina Bona, kterou zřídí Centrum sociálních služeb Praha. „Budeme mít kapacitu 16 dětí, na které dohlédnou dvě učitelky, vedoucí a hospodářka,“ popsal plány ředitel centra Tomáš Ján.

Zařízení bude primárně určené pro děti klientů z azylových domů. „Snažíme se o to, aby klienti získali pracovní návyky, do dětské skupiny tak budou moci dát děti, když půjdou do práce,“ vysvětlil Ján. Na to, jestli provozovatelé dodržují patřičné normy, v metropoli dohlíží Hygienická stanice hlavního města. Všechny kontroly doposud dopadly dobře. „Zatím nemáme na území hlavního města žádnou dětskou skupinu, kde by hygienické závady bránily jejímu provozu,“ přiblížil situaci Jarolímek. Jediné nedostatky, které odborníci zaznamenali, se objevily v oblasti stravování. „Konkrétní způsob stravování v dětské skupině totiž zákon nevymezuje,“ vysvětlil Jarolímek. Ve většině případů si tak dětské skupiny nechávají jídlo dovážet.

Dětská skupinaDětské skupiny jsou určeny pro děti od jednoho roku do začátku školní docházky

V jedné skupině může být maximálně 24 dětí, většinou se jedná o počet do 12 dětí

Do skupiny mohou děti docházet nejméně šest hodin denně

Na děti dohlíží dvě a více osob

Pečující osoby splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem, jde hlavně o pedagogické, sociální nebo zdravotnické profese

Skupiny nejsou primárně vzdělávací institucí, jde především o hlídání dětí pracujících rodičů

Poskytovatel nemusí dětem zajišťovat stravování

Dítě se může přihlásit a nastoupit kdykoliv během roku