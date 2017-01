Děti žádají výuku na balkóně i zlepšení sportovišť

Praha - Naději na uskutečnění vlastních nápadů, jak vylepšit školy, které navštěvují, mají děti z Michle, které se zapojily do soutěžního projektu Lepší škola v Praze 4. Rozmanitých námětů dorazila na radnici téměř stovka – a tři nejlepší z každé školy postupují do finále. Dva z nich, které nejvíc zaujmou v rámci konečného hlasování na internetu a při představení porotě, mají díky příspěvkům dárců šanci na uskutečnění. Získají po 50 tisících korun.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vojtěch Trubačík

Některé dětské plány počítají se zvelebením škol – především by ale chtěly podpořit tvůrčí i pohybové aktivity. Třeba v ZŠ Bítovská jde o sport především: Jan Datel by doplnil na školní hřiště fotbalové branky, Tereza Čapková by na hřišti přivítala venkovní pítko nabízející osvěžení – a Patricie Kalenská by rovnou nechala vybudovat workoutové hřiště. „Chceme posilovat na čerstvém vzduchu," vysvětlila.

Pestrou směsici nápadů nabídli žáci ze ZŠ Mendíků. Třeba tělocvičnu by podle Jana Pakosty mohla doplnit horolezecká stěna. Markéta Michalíková by uvítala speciální zkušebnu pro divadelní a hudební představení, spolužačka Niki Heryčová by zase nechala upravit nevyužívaný balkon pro venkovní výuku.

Žákům by se líbil venkovní amfiteátr

Podobě uvažuje i Petr Nový ze ZŠ Ohradní, který navrhuje vytvořit pro krásné dny venkovní relaxační zónu. Dokonce venkovní amfiteátr by se líbil žákyni Anetě Kruté.

„Škola hrou pod otevřeným nebem, akce, přednášky, výuka – prostě spousta inspirace venku," shrnula možné výhody. Naopak uvnitř budovy by zůstala Eva Sláníčková se svým nápadem oživit rekonstrukcí toalety na prvním stupni, aby se tam menší děti cítily dobře.

Někteří si přáli do školy vířivku či kvalitnější toaletní papír

Na Líše by Tomáš Kadleček doplnil školní hřiště prvky lákajícími ty starší: posilovacími stroji, trampolínou či třeba žebřinovou prolézačkou. Dívky by zase přály kumštu: Barbora Řeháková si přeje reflektory pro školní představení, podle Adély Sirné by se uplatnilo i další technické vybavení: fotoaparáty, mikrofon a dataprojektor.

I návrhy, které do finále nepostoupily, se ovšem mohou stát inspirací pro vedení škol. Asi to nebude zrovna přání pořídit vířivku – námětem k zamyšlení se však může stát třeba volání po větším počtu zrcadel zájem o kvalitnější toaletní papír.

