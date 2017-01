Desítky lidí se v Praze pomodlily za mír v Sýrii

Praha - Desítky lidí se v pondělí večer během shromáždění na pražském Hradčanském náměstí pomodlily za mír v Sýrii a oběti války. Akci nazvanou Svíčka pro Aleppo (Halab) IV, pořádala skupina Češi pro Aleppo. Happening se konal jako doprovodná akce mezinárodního pochodu do Aleppa, který prochází Českou republikou.

Na Hradčanském náměstí u sochy Tomáše Garrigua Masaryka se sešla přibližně stovka lidí. Na poklidné akci vyslechli projevy o válce v Sýrii, v nichž vystupující označili za viníka konfliktu prezidenta Bašára Asada a vyzývali k solidaritě s válkou zničenou zemí. Na závěr přibližně hodinové akce se lidé společně pomodlili a položili k Masarykově soše zapálené svíčky.

Účastníci pochodu před týdnem překročili hranice Česka

K publiku promluvili také účastníci Občanského pochodu pro Aleppo, jehož smyslem je upozornit na vyvražďování civilního obyvatelstva v Sýrii. Poutníci vyšli na konci loňského roku z Německa a chtějí dojít až do Sýrie. Před týdnem překročili v Petrovicích na Ústecku hranice Česka. V neděli 15. ledna jeho účastníci přišli do Prahy, kde se skupina několika desítek lidí rozrostla na přibližně dvě stovky osob.

„Je to velice pestré národnostně i věkově," řekla Jana Hradílková, která pomáhá zajistit průchod Českem. „Celé je to velmi spontánní. Všechno to lidé organizují dobrovolně a ve svém čase. Ta iniciativa se neustále vyvíjí, v průměru je putujících lidí 30 nebo 40," uvedla.

Poutníci budou z Rakouska pokračovat do Turecka

V úterý v 10.00 hodin pochod Prahu opustí a bude pokračovat přes Česko směrem na Vídeň, kam by měl dorazit na konci ledna. „Půjde se Posázavím, vybrali jsme nejkratší možnou cestu, ale zároveň takovou, aby byla pěkná. Každý den se půjde přibližně dvacet kilometrů," řekla Hradílková.

Z Rakouska pak budou poutníci pokračovat proti směru tradiční cesty uprchlíků přes Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonii a Řecko do Turecka. Pokud se jim to podaří, chtěli by aktivisté dojít nakonec až do Halabu na severu Sýrie. Do cíle jejich cesty zbývají zhruba 3000 kilometrů.

Pět milionů Syřanů žije v těžko dostupné oblasti

Druhé největší město Sýrie Halab je jedním ze symbolů utrpení civilistů v občanské válce. Jeho východní část od roku 2012 ovládali bojovníci opozice. Do rozděleného města se jen s obtížemi dostávala jakákoliv humanitární pomoc a statisícům lidí hrozilo vyhladovění. Na konci loňského roku se stalo dějištěm tvrdých bojů mezi syrskou armádou a opozicí, při kterých armáda město ovládla.

Podle dnešních zpráv humanitárních organizací je v Sýrii v obležení 15 oblastí, v nichž bez pomoci uvázlo na 700 tisíc lidí, mezi nimiž je 300 tisíc dětí. Dalších pět milionů Syřanů žije v těžko dostupných oblastech, kde je vysoké riziko podvýživy, dehydratace a šíření infekcí.

