Desítka projedná urbanistickou studii

Praha - Studie lokality Bohdalec-Slatiny nabízí vizi toho, jak by mohlo území vypadat v průběhu dalších 50 let. Při její přípravě spolupracovala městská část jak s architekty a IPRem, tak i s občany. Se zpracováním studie se začalo v loňském roce.

Radnice Prahy 10. Ilustrační foto.Foto: Facebook Praha 10

Připomínek od občanů bylo několik desítek. Podle vedení Prahy 10 se jejich návrhy do současné studie promítly. Upravený návrh projednala před pár dny Komise územního rozvoje. Nyní je postoupen k projednání radě městské části a zastupitelstvu Prahy 10.

Strážníci dopadli dva opilé řidičeOpilý řidič se o víkendu pokusil ujet hlídce městské policie v Praze 2. Podezřelého si všimli strážníci, když v neděli večer nastupoval do dodávky. S ní se rozjel směrem k Rašínovu nábřeží a nereagoval na výzvy k zastavení z policejního vozu, který dodávku pronásledoval. Nebezpečnou jízdu se autohlídce podařilo zastavit až ve Vyšehradské ulici. Muž středního věku nadýchal téměř tři a půl promile alkoholu. Jiná hlídka zachytila asi o dvě hodiny později dalšího řidiče, který měl při dechové zkoušce necelé dvě promile.

Nová ScioŠkola se otevře už v záříDalší škola, ve které se propojuje učení se zábavou, otevře v září své brány nově ve Svatoslavově ulici v Praze 4. ScioŠkoly se liší od klasickým škol přístupem ke vzdělání. A to například tím, že děti nedostávají známky a nejsou tak mezi sebou porovnávány. Důraz je tam kladený především na studijní autonomii. Aby se tedy děti naučily naplno se věnovat tomu, co je opravdu zajímá.

Přednáška zavede do podzemíPo čem chodíme, když chodíme po chodníku? Do spletitého světa pod dlažbu pražských ulic zavede další ze série přednášek, které přes léto pořádá IPR ve spolupráci se spolkem Přístav 18600. Architekt a vedoucí kanceláře podpory území na IPR Dominik Aleš prozradí, co všechno se v podzemním světě nachází a jak to ovlivňuje život na povrchu. Přednáška se koná dnes od 20 hodin v Přístavu 18600 v ulici Za Karlínským přístavem.