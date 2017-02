Den linky 112 přilákal k návštěvě hasičů davy

Praha/FOTOGALERIE/ - Hotové davy gratulantů dorazily v sobotu na osm stanic pražských profesionálních hasičů, které přivítaly návštěvníky dne otevřených dveří. Jeho načasování nebylo náhodné: „jedenáctého druhý" se totiž dá zapsat podobně jako „sto dvanáct": rozdílem jsou pouze dvě tečky a jedna mezera. A den otevřených dveří se stal součástí oslav Dne jednotného evropského čísla tísňového volání 112.

Většina výjezdových základen profesionálních hasičů v metropoli přivítala malé i velké zvědavce, aby jim hasiči, kteří skutečně vyjíždějí likvidovat požáry nebo zachraňovat životy při jiných malérech (a nemusí jít pouze o dopravní nehody, u nichž jsou hasiči také často k vidění) přiblížili svoji práci – a hlavně vybavení, které při ní používají.

Velkou atrakcí byla ruční hasičská stříkačka

Zájem byl veliký. Třeba na nejmodernější stanici pražských hasičů v Modřanech se na vstup do garáže se zásahovou technikou dokonce stály fronty. Vstup totiž bylo třeba regulovat. Jednak proto, aby skupinka návštěvníků vůbec měla vůbec šanci slyšet výklad hasičů, kteří je provázeli a představovali vybavení jednotlivých aut – především však z toho důvodu, že i přesto, že se jednalo o den patřící pozvaným hostům, se stále jednalo o hasičskou stanici kdykoli připravenou k ostrému výjezdu.

Bylo tak nutné přijmout omezení: jedna skupinka s jedním průvodcem čítá maximálně 15 dospělých; děti v jejich doprovodu se nepočítají. Ještě že čekání dokázal zkrátit informační stánek nabízející třeba i omalovánky a soutěže, k mání byly také hry jako obří hasičské pexeso, malovaný domeček přibližující rozmanitá rizika v domácnosti – a velkou atrakcí se stala rovněž ruční hasičská stříkačka.

V Modřanech je toho k vidění víc než jinde

To nejzajímavější se ovšem nacházelo právě v garážích s technikou. Zvlášť když žádné z aut není jako druhé. Každé vyjíždí k zásahům jiného charakteru – a právě v Modřanech je toho navíc k vidění víc než jinde, právě tam mají základnu také potápěči pražských hasičů, kteří vyjíždějí k nejen po celé metropoli, ale i v širokém okolí.

Hasiči – a to skutečně chlapi, kteří vyjíždějí stříkat vodu do plamenů či zachraňovat životy (sami se označují jako „maníci", aby mužstvo odlišili od velitelů či strojníků) představovali používanou techniku a vysvětlovali rozmanité podrobnosti. Nechyběla třeba informace, že takzvaná vyváděcí maska, kterou hasiči používají při evakuaci ze zadýmených prostor, je naplněna stlačeným vzduchem z láhve na zádech doprovázejícího hasiče.

Čtěte také: Lidé si mohou prohlédnout hasičské stanice v Praze

Návštěvníci se dozvěděli spoustu zajímavostí

Třeba tohle osmiletý David, který prý jednou bude jezdit pomáhat lidem právě v takové červeném autě, jaká tu stojí všude kolem, dobře věděl. Stejně jako ho nepřekvapily boty stojící u aut s již nachystanými kalhotami (to pomůže k rychlému oblékání do zásahové výstroje v případě výjezdu). Dobře věděl už předem třeba i to, kdy hasiči sáhnou po hadicích, které vozí srolované, a kdy po těch, které mají složené v drátěných koších (koše jsou neocenitelné třeba v případě, kdy je třeba běžet po schodech do vyšších pater paneláku).

I David si jako budoucí hasič ovšem ze dne otevřených odnesl nový poznatek: dosud netušil, že popruhy dýchacího přístroje během jízdy na místo zásahu zastávají v cisternovém voze i funkci bezpečnostních pá­sů…

Kladenští vyrazili mezi lidi

Zatímco v hlavním městě hasiči pozvali zájemce o svou práci na návštěvu, jejich kolegové ze středních Čech se naopak vypravili za lidmi. Slavili totiž v kladenském obchodním centru Central, kde dokonce vyrostlo malé operační středisko.

Jak v Praze, tak v Kladně si návštěvníci mohli mimo jiné odnést informaci, že v rámci oslav linky 112 vyhlásil Hasičský záchranný sbor ČR soutěž o nejlepší kreslený hasičský vtip nazvanou Dávají za nás ruku do ohně 2017. Až do konce července se soutěží v rámci rozmanitých kategorií – od dětí z mateřských škol až po tvořivé dospělé se smyslem pro humor. Nejzdařilejší díla (autoritou při jejich výběru je generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba) hasiči využijí v rámci propagace – a možná se objeví i v knize, o jejímž vydání se uvažuje.

Čtěte také: Při požáru chaty evakuovali dvoutýdenní miminko