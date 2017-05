Valachová předá demisi příští týden, nahradit ji může její náměstek

Ministryně školství Kateřina Valachová předá demisi premiéru Bohuslavu Sobotkovi zřejmě začátkem příštího týdne. Již minulý pátek sdělila, koho by si v čele resortu přála vidět jako svého nástupce. Konkrétní jméno nechtěla prozradit, ale řekla, že by to podle ní měl být někdo z ministerstva. Spekuluje se o jejím náměstku Stanislavu Štechovi. Hejtmani zvolení za hnutí ANO dnes otevřeným dopisem vyzvali premiéra Sobotku, aby urgentně řešil situaci na ministerstvu školství.

Ministryně Kateřina Valachová se rozhodla rezignovat minulý týden v souvislosti s podezřením, že se její náměstkyně Simona Kratochvílová domlouvala na sportovních dotacích s předsedou Fotbalové asociace ČR Miroslavem Peltou. Svou demisi podá k 31. květnu. Zdůvodnila to tím, že ještě chce být u projednávání kariérního řádu v Senátu, který ho má na programu 31. května.

"Samozřejmě ji (demisi) předám fyzicky včas, tedy na začátku příštího týdne, nebo v průběhu příštího týdne, tak aby on (premiér) ji zase mohl postoupit včas panu prezidentovi," řekla Valachová.

V pátek se s premiérem dohodla na tom, co by se na ministerstvu mělo dodělat do konce volebního období. Za prioritu považuje kariérní řád a školský rozpočet. Mluvila s ním prý ale i o svém možném nástupci. Konkrétní jméno nechtěla prozradit. "Je to někdo z ministerstva, ale nechci to zakřiknout," řekla. Naznačila, že by to mohl být někdo, o kom se hodně mluví.

Premiér v úterý agentuře ČTK řekl, že má na příští dny naplánované schůzky s jejími možnými nástupci. Příštího ministra chce najít do konce května, kdy Valachová úřad opustí. Konkrétní jména kandidátů na funkci neuvedl.

Hejtmani zvolení za hnutí ANO dnes otevřeným dopisem vyzvali premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), aby urgentně řešil situaci na ministerstvu školství. Kvůli aféře s dotačními programy je podle nich ohroženo fungování sportovních spolků, které sdružují převážně amatérské sportovce a mládež. Situaci hejtmani označují za počátek největší krize v českém sportu.

"Celý český sport se ocitl ve stavu existenčního ohrožení. K zastavení dotačních programů totiž došlo v nejcitlivějším období roku. V dřívějších letech měly sportovní kluby peníze na účtech nejpozději do konce dubna. Nyní jsme už v polovině května a sportovní organizace dosud ani nevědí, zda a kolik peněz dostanou," uvedla pětice hejtmanů a pražská primátorka Adriana Krnáčová.