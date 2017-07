Dělejte víc, vyzval šéf strážníky z Prahy 1. Radnice přikyvuje

Praha – Kasírovat a buzerovat – nebo dohlížet na to, aby spořádané občany nikdo nerušil? Tak lze shrnout internetové debaty o poslání strážníků, které se rozpoutaly poté, co se na sociálních sítích objevila kopie úterního dopisu ředitele městské policie Prahy 1 Miroslava Stejskala adresovaného podřízeným.

Servítky si šéf nebere. „Nečinně se procházet po městě můžete ve svém osobním volnu; nikoliv v pracovní směně,“ zdůraznil svou nespokojenost. A netají rozčarování z toho, že za první pololetí poklesl počet odhalených přestupků.

Jen polovina přestupků

Nelíbí se mu úbytek „počtu řešených dopravních přestupků a s tím spojeného ukládání sankcí“ – přičemž upozorňuje, že důsledky ponese každý strážník individuálně. Zvlášť se mu však nelíbí, že v prvním pololetí se proti stejnému období loňského roku snížil na polovinu počet řešených přestupků ve veřejném pořádku – což je úbytek o více než pět tisíc případů. „Na poklesu se podílejí prakticky všichni strážníci – tedy tradičně ti, co se jim dělat moc nechce, ale i ti, kteří mají výkon velmi dobrý, nicméně je v podstatě poloviční oproti minulému roku,“ vytýká Stejskal podřízeným.

Slova o tom, že ti, kteří dostanou upozornění na špatnou pracovní činnost, mají měsíc na nápravu – a pokud se situace nezmění, ředitel přijme „přiměřená opatření“, vnímá většina internetových diskutérů jednoznačně: jako výzvu ke zvýšení výběru pokut. Či spíše jako pohrůžku. „Pracovní výkon posuzují podle vybraných peněz,“ napsal v jedné debatě uživatel vystupující jako Petr_cz29. A našly by se i spousty velmi příkrých hodnocení… Třeba Petr Chramosta má ale jiný názor. „Co je špatně na tom, když někdo připomene cyklistovi, že na chodníku nemá co dělat,“ napsal. S dodatkem, že právě od toho městská policie přece je.

Nic nepřehlížet!



To, že je někdy běžné přimhouřit oči, Deníku již v minulosti potvrdil konkrétní strážník v konkrétní situaci. Nechal na pokoji řidiče rozvozové služby, který zastavil v autobusové zastávce – a přímo před očima hlídkujícího muže vyřizoval předání zásilky. „Žít – a nechat žít,“ shrnul svůj postoj muž v uniformě. S dodatkem, že i poslíček potřebuje dělat svou práci.

Právě proti takovému přehlížení se ředitel Stejskal ohrazuje – ovšem s dodatkem, že k ukládání pokut nikoho neúkoluje; řada případů je řešena domluvou. Ve čtvrtek uvedl, že není přípustné, aby jeden strážník za půl roku řešil dva přestupky, zatímco jiný se srovnatelným zařazením sto.

Celá řada problémů

Hlídky se podle Stejskalových slov mají zaměřit na skupiny opilých turistů, kteří v ulicích nejen hlučí a vyprovokovávají potyčky, ale také odhazují odpadky či močí. A na další potížisty. „Bezdomovci vzbuzující veřejné pohoršení nebo znečišťující veřejné prostranství, nelegální živnostenské podnikání, zlodějští taxikáři, chodníky, křižovatky i přechody plné neoprávněně parkujících vozidel, motorové koloběžky, které vystřídaly problémové segwaye, neukáznění lidé na kolech a koloběžkách jezdící neoprávněně po chodníku,“ přiblížil šéf strážníků, jaké problémy vidí na svěřeném území. A jejich řešení od podřízených vyžaduje. A to ještě nezmínil třeba obtěžování žebráky…

To, že si občané stěžují na to, že jsou strážníci v ulicích málo vidět, neřeší parkování, nepokutují cyklisty či řidiče elektrokoloběžek vjíždějící na chodníky, Deníku ve čtvrtek potvrdila Veronika Blažková z radnice Prahy 1. „Také práce v noci občanům připadá v nynější turistické sezoně nedostatečná. Popud ředitele strážníků na zlepšení jejich výkonu tedy vítáme. Rozhodně to nebereme jako snahu za každou cenu dávat pokuty, ale dělat svou práci precizněji,“ zdůraznila. K samotnému dopisu, který vyvolal emoce, Blažková podotkla, že jde o interní komunikaci mezi vedoucím a podřízenými. „Neměl by být veřejně komunikován,“ míní.