Daruj kabát bezdomovcům, vyzývají lidé

Praha - Dejvický strom u Wuchterlovy ulice v posledních dnech urodil speciální plody. Obyvatelé městské části tu nechávají oblečení pro lidi bez domova s výzvou: Je vám zima? Vezměte si kabát!

Přivazování oblečení ke stromu. Foto: Blanka Fröhlichová

Mrazivé počasí, které sevřelo celou republiku, probudilo u obyvatel Prahu vlnu solidarity. Výzva k zanechání nepotřebného oblečení na veřejném místě v Dejvicích vyšla od Blanky Fröhlichové.

Akce se šířila prostřednictvím sociálních sítí

„Četla jsem o něčem podobném, co se dělo v Americe, tak mě napadlo zkusit to i tady," vysvětlila. Nápad, který uveřejnila na Facebooku, se začal sám šířit raketovou rychlostí.

„Začali se mi ozývat lidé, navíc se to samo šířilo prostřednictvím sociálních sítí," okomentovala Fröhlichová. Obyvatelé na daný strom začali snášet kabáty, šály, ale třeba i ponožky. Většina ze stromu zase rychle mizela.

Podobné aktivity se realizují i na Moravě

„Je jasné, že ne vždy se daná věc dostane do správných rukou, ale to je na každém. Já považuji za důležité, že je to naprosto svobodná záležitost," uvedla Fröhlichová.

Kromě Dejvic se snahy objevily i v jiných částech Prahy, díky sociální sítím se podobné nápady nalezly i v jiných částech republiky.„Zaznamenala jsem stejnou aktivitu na Moravě, dokonce snad i v Žilině," vyjmenovává Fröhlichová.

Aktivistka komunikuje s radnicí

Se začátkem tohoto týdne ale přišla špatná zpráva. Všechny věci přes noc někdo odstranil. Prvotní úvahy o vandalech nakonec vyvrátila komunikace s radnicí Prahy 6.

Věci totiž byly odstraněny na pokyn radnice, protože si občané z okolí stěžovali na nepořádek a obávali se odložených igelitových tašek, a to z důvodu bezpečnosti. Aktivistka tak momentálně komunikuje s radnicí se snahou nalézt kompromisní řešení. „Chceme najít nějakou alternativu, která nebude nikomu vadit," vysvětlila Blanka Fröhlichová.

Oblečení se objevilo i v centru

Podobný projekt se v pražských ulicích objevil už v prosinci minulého roku. V té době spolek Central Context přivázal na stromy či ponechal například na lavičkách na různých místech města oblečení se vzkazem Vezmi si mě, když je ti zima. Cílem akce byla pomoc lidem bez domova. „Většina oblečení poměrně rychle zmizela," uvedla koordinátorka akce Zsófia Folková.

Už ke konci tohoto týdne se plánuje druhá vlna „přivazování". „Rádi bychom věci umístili v sobotu, přemýšlíme, že tentokrát to bude blíže k centru," vysvětlila Folková. Organizace totiž v mezidobí čekala na to, až bude mít dostatek oblečení. „Lidé nám můžou věci darovat, jinak spolupracujeme s Thriftstore Praha," připomněla koordinátorka. Jednou z variant je využití rekreačního prostoru na Vítězném náměstí, tzv. Šesťáku, kam by mohl přibýt věšák či skříně.

Lidé mohou pomoci pořídit tzv. Nocleženku

Chladné počasí se stalo osudných zřejmě už čtyřem obyvatelům metropole. V noclehárnách se ale prozatím ještě volná místa najdou. „Máme obsazeno tak z devadesáti procent," připomněl Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie, který spravuje i noclehárnu.

Žádné volné kapacity ale nejsou v noclehárnách Armády spásy. „Noclehárna Vackov je plná od svého otevření," vysvětlila ředitelka Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Lenka Sadilová. „Noclehárna v Tusarově ulici se také pravidelně naplňuje," dodává.

Kromě oblečení můžou obyvatelé lidem bez domova pořídit takzvanou Nocleženku, tedy poukázku na přespání v noclehárně v Tusarově ulici. „Nocleženka stojí 100 korun, klient dostane sprchu, oblečení a samozřejmě teplou polévku," vyjmenovala Sadilová. Zájem o Nocleženky je velký, doposud jich bylo prodáno přes tři tisíce.

