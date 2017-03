Další „třesk“ v parkování? Město zvažuje změny zón

Praha - Podle náměstka pro dopravu Petra Dolínka je nutný „větší či menší třesk" v systému parkovacích zón. V dalších měsících chce přijít s návrhy proměny.

Modré zóny na Praze 1. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Kritizované parkovací zóny zřejmě čekají změny. Zatím není jasné, jak významné, ve hře je však i radikální proměna jejich fungování. Město tak reaguje na kritiku, které od loňského rozšíření zón do dalších městských částí čelí.

Čtěte také: Na Praze 1 a 2 bude od letošního října fungovat nový systém zón

Dolínek už začal jednat se starosty městských částí

„Nějaký ‚třesk' to chce, na tom se asi shodneme všichni. Otázka je, jestli musí být velký, nebo bude stačit menší úprava a využití všech prvků, které současný systém umožňuje. V tuto chvíli vítám různé návrhy," uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) s tím, že už začal jednat se starosty městských částí, ve kterých se zóny nacházejí.

Zhodnotit současnou situaci chce Dolínek v horizontu měsíců. Poté by mohly přijít návrhy na menší či větší úpravy. „Myslím si, že do konce března všechny podněty nabereme, v dubnu zpracujeme a v květnu si řekneme, co se dá udělat hned a co třeba po změně legislativy," uvedl. Kromě názoru politiků magistrát sbírá i stanoviska expertů.

Varianty změn existují

O návrhy zřejmě nebude mít nouzi, protože podle mnohých jsou současné zóny zcela chybně nastaveny. Například pražská ODS už loni navrhla alternativu. Tato verze by Prahu rozdělila na čtyři kruhová pásma. V úzkém historickém centru by vznikla zóna 0, poté by následovala zóna A, tedy centrum města, a zóna B, zahrnující širší centrum.

Pásma by byla cenově odstupňována, takže rezidenti v zóně A by zaplatili více, než v zóně B. Lidé, kteří by měli zaplaceno parkování blíže centru, by mohli stát i v těch okrajovějších. A řidiči z okrajového pásma C, zahrnujícího většinu Prahy, by za parkování neplatili.

Zóny by podle místostarosty měly platit na celém území města

Tato koncepce je podle zástupců radnic jednou z těch, které padly na prvotním jednání o budoucnosti parkovacích systémů. Není však jediná. Další možností může být zavedení jednotné parkovací zóny, která by platila po celé Praze.

„Když už se zóna rozšiřuje, jediné řešení je, aby platila na celém území města. Pražan musí mít možnost navštívit své rodinné příslušníky, ale přesto musí být městské části schopny regulovat dopravu na místech, kde je rezidentů více než parkovacích míst," uvedl místostarosta Prahy 1 Richard Bureš (ODS).

Čtěte také: Parkovací místa pro všechny: pomůže jejich sdílení?

Priority městských částí se liší

Jeho návrh by v jednotné celopražské zóně ponechal modré a fialové zóny s tím, že každá městská část by si mohla rozhodnout, kam kterou umístí. Modrá by byla určena pro rezidenty a fialová pro návštěvníky. Památková rezervace by navíc měla bílou barvu, která by umožňovala zastavení jenom rezidentům.

Zaparkovat by mohl každý Pražan všude, jen s časovým omezením. „Občan městské části má mít právo zaparkovat kdekoliv, i v návštěvnické zóně, a host by mohl zastavit i v rezidenční zóně, ale jen po určitou dobu," popsal místostarosta. Domluvit se na podobně výrazné proměně systému parkování nebude jednoduché. Priority jednotlivých městských částí se velmi výrazně liší, stejně jako jejich spokojenost se stávajícími zónami.

Současné zóny nejsou dokonalé

Například podle místostarosty Prahy 7 Ondřeje Mirovského (SZ) je návrh pásem nesmysl. „Systém je to sice líbivý, ale prakticky nepoužitelný. Pokud by Praha 7 byla v pásmu společně s částmi Prahy 4, 5 a 6 a tamní rezidenti by nám jezdili na fotbal na Letnou auty, systém by se úplně zhroutil," míní s tím, že současné zóny sice nejsou dokonalé, ale nic lepšího zatím nikdo nevymyslel.