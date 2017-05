Dalo by se jezdit na letiště metrem? Primátorka chce odpověď

Praha – Je to nečekané, ale je to tu. V debatách o kvalitnějším dopravním spojení Letiště Václava Havla Praha s centrem metropole znovu ožívá možnost prodloužení trasy metra. Ještě se nevrací do hry, nicméně se dá hovořit o zmrtvýchvstání. Naznačují to alespoň snahy primátorky Adriany Krnáčové (ANO), která variantu podzemní dráhy nevylučuje. Sice se zdálo, že již dávno jde o úvahy patřící pouze minulosti a jediným živým projektem jsou přípravy na budování příměstského železničního spojení Prahy s Kladnem (přičemž z této trati by ve stanici Praha-Ruzyně měla vést odbočka vedoucí přes zastávku Praha-Dlouhá Míle právě na ruzyňské letiště), primátorka nicméně překvapila.

dnes 20:37 SDÍLEJ:

Vytasila se s úvahami, že by bylo možné uvažovat o odbočce zelené trasy A. Podzemní dráha by od nynější stanice metra Nádraží Veleslavín vedla přímo na letiště. A nejde jen o takové debaty, kdy se řeči mluví a čas plyne. Dopravní podnik již dostal konkrétní zadání. Bylo by uskutečnění podobného projektu reálné? Jak by se tyhle záměry jevily z časového – a jak z finančního pohledu? ČTĚTE TAKÉ: Generál Andor Šándor: Bezpečné metro? Nedělejme si iluze Experti zhodnotí možnosti Odpovědi na tyhle otázky by měly naznačit, jak s úvahami o protažení trasy metra A na Ruzyni naložit dál. Zatím podle Krnáčové nejde o nic jiného než o získávání informací o jedné možných alternativ. V tomto případě o tom, zda by se nenašla cesta, jak na Ruzyni natáhnout koleje dříve, než se to podaří v rámci projektu Správy železniční dopravní cesty. Stavba dráhy pro vlaky, která není v režii hlavního města, se Krnáčové zdá příliš vzdálenou vizí, zatímco zlepšení dopravního spojení letiště v hlavním městem vnímá jako problém ryze žhavé současnosti. Zda by mohlo být řešením metro, chce Krnáčová slyšet od expertů. Včetně možných termínů, cen i dalších propočtů, jejichž závěry naznačí, zda by vůbec mělo smysl o podobném projektu dál vážně uvažovat. K dalším z řešení pro bližší budoucnost, u nichž jsou zvažována všechna pro a proti, se zřejmě řadí například posuzování možností nákupu flotily obřích autobusů. ČTĚTE TAKÉ: Letiště doposud prozkoumalo dvě zavazadla, obě byla bezpečná Trasa uhnula na Motol Původní debaty o vybudování metra na letiště vzaly zasvé s rozhodnutím o dostavbě nejnovějšího úseku linky A s konečnou stanicí Nemocnice Motol. Dřívější varianta trasy počítala s tím, že z Veleslavína bude směřovat na Dlouhou Míli – tam se uvažovalo i o velkém přestupním terminálu pro lidi přijíždějící do metropole ze Středočeského kraje – a odtud dál pokračovat na letiště. Jak nevýhodná a nerentabilní byla tato myšlenka opuštěna a došlo k přesměrování trasy na Motol. Šlo o politické rozhodnutí vycházející z tehdy dostupných expertních posudků. Nynější představy možného řešení nepočítají s dalším prodlužováním již vybudované koncové části „áčka“ zprovozněné předloni, ale s odbočkou v místech, kde se dnes přestupuje na autobusy mířící k letišti. A kde by do budoucna měl vyrůst hlavní přestupní uzel mezi metrem a příměstskými vlaky na kladensko-letištní dráze. Ta ovšem není plánována jako rychlodráha, třebaže se tak často označuje. Parametrům rychlodráhy ovšem vyhovět nemůže; má jít o moderní příměstskou železnici. ČTĚTE TAKÉ: Nová cyklostezka spojí Prahu s letištěm i krajem





Autor: Milan Holakovský