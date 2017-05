Cyklisté bojují za cyklovídeň před Fidlovačkou

Praha - Spolek Auto*mat sbírá podpisy. V těchto dnech se totiž rozhoduje o podobě brzy opravované zastávky Na Fidlovačce. Podle spolku hrozí to, že vedení města schválí vybudování tzv. mysu. Ten by podle cyklistů vytvořil zbytečné nehodové místo, protože by nahnal cyklisty buď do tramvajové tratě, nebo do míst, kde čekají cestující na zastávce.

Cyklovídeň. Foto: Web Auto-Mat

Auto*mat tak apeluje na náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka, aby v rámci opravy byla vytvořená tzv. cyklovídeň, tedy pojízdný mys. Ten by podle cyklistů umožnil, aby zastávka sloužila jak chodcům, tak i cyklistům. Pod záměr se podepsalo přes tři sta lidí, mezi nimi také starosta městské části Praha 4 Petr Štěpánek. ČTĚTE TAKÉ: Nová cyklostezka spojí Prahu s letištěm i krajem

Autor: Jana Kašparová