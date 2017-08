KRÁTCE: Čtyřka úspěšně bojuje s hazardem

Praha - Na území Prahy 4 bylo na konci roku 2015 dvacet sedm heren a kasin a více než tisíc hracích automatů. V současnosti je na čtvrté městské části v provozu patnáct heren a kasin. V nich funguje necelých tři sta automatů.

Herna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

V ulici Horní je tak místo původní herny čajovna, v Budějovické ulici zase místo hazardu mohou obyvatelé zkusit pečivo z pekárny. Zrušena byla například i herna v ulici Antala Staška. Nulovou toleranci hazardu prosadili novelou vyhlášky zastupitelé hlavního města na začátku roku 2016. Skončit tak postupně musí všechny herny, provoz naopak nemusí končit kasina.

Pobočku městské knihovny čeká oprava Půjčování knih na Zahradním městě nebude od 2. října tak jednoduché. Místní pobočka městské knihovny totiž projde opravou a od začátku října bude uzavřená. Knihovně po rekonstrukci připadne celé jedno patro objektu obchodního centra Cíl. Novou podobu by kromě budovy mělo dostat i venkovní prostranství. Po dobu rekonstrukce můžou zájemci využívat pobočky v okolí, například na Skalce či hostivařskou.

Šestka podpoří sport a volný čas dětí Aktivní město Praha 6, tak se jmenuje projekt, který vedení městské části spustí v pondělí 4. září. V rámci tohoti projektu budou moci rodiče dětí do 18 let s trvalým pobytem na území městské části získat příspěvek až 700 korun na pravidelnou sportovní či volnočasovou činnost. Městská část na celý projekt vyčlenila 2 miliony Kč. Přihlášení se bude odehrávat prostřednictvím online aplikace Aktivní město. Obdržený příspěvek pak lze využít například na snížení poplatků za příspěvky do sportovního oddílu či jako kurzovné do vybraného kroužku.

Divokou Šárku zdobí dřevěná zvonička Truhláři od Lesů hlavního města vytvořili u příležitosti každoročního operního představení v Divoké Šárce dřevěnou zvoničku. Stavba vznikla přestavbou posedu. Zvonička byla nově vytvořena speciálně pro operu Antonína Dvořáka Jakobín. Představení se koná v neděli 3. září 2017 v místech bývalého přírodního divadla, umělci Národního divadla se rozezpívají ve 14 hodin. Na vystoupení spolupracuje i Kühnův dětský sbor.