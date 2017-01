Čtyřicáté výročí Charty 77 slaví v Lucerně zhruba 300 signatářů

Praha /FOTOGALERIE/ - Zhruba tři stovky signatářů Charty 77 slaví v pražské Lucerně čtyřicáté výročí vzniku Charty. Podle organizátorů jde o jejich dosud vůbec největší setkání. V úvodu večera vystoupili psycholožka Dana Němcová a někdejší ministr obrany Alexandr Vondra (ODS), kteří vyzdvihli možnost, že se chartisté mohou po delší době vidět a popovídat si.

Účast na sobotní oslavě potvrdilo podle organizátorů zhruba 300 signatářů, které doprovodilo dalších 150 lidí. „Jsem ráda, že vás vidím tolik. Jsme tu, abychom si hodně mezi sebou povídali, abychom se zase viděli a krásně si to užili," řekla Němcová, která patřila k prvním signatářkám Charty a byla její poslední mluvčí.

Organizátoři v úvodu večera v Mramorovém sále bojovali s ozvučením sálu, když přes hovor přítomných nebyla slyšet vystoupení na pódiu. „Nevadí mi hluk v tomto sále. Je to známka toho, že chartisté se umlčet nedají," glosoval situaci filosof a politik Daniel Kroupa.

Ze setkání se kvůli nemoci omluvila Marta Kubišová

Přítomné Kroupa vyzval, aby se i nadále nenechali umlčet. „Vyjadřujte se k veřejnému mínění. Je mezi vámi řada lidí, jejichž názory jsou mi krajně protivné, ale já je chci slyšet," řekl. Bude to podle něj totiž zárukou toho, že se lidé dokážou ozvat proti tomu, kdyby někdo sahal na jejich svobody.

Ze setkání se kvůli nemoci omluvila zpěvačka Marta Kubišová. „Jsem moc ráda, že se splnila myšlenka, kterou jsem vždy uváděla. Že se chartisté mohou jevit jako snílci, ale stejně jednou budou v čítankách a učebnicích, což se také stalo," vzkázala přítomným prostřednictvím moderátora večera Jakuba Železného.

Recitovaly se básně Ivana Martina Jirouse

Vondra uvedl, že si na sobotní oslavě mohou promluvit různé generace svobodomyslných lidí. „Já jsem vždy záviděl Polákům, jak jsou silní, ale kdyby se Poláci nebo Maďaři dnes takhle sešli, tak se porvou. Já myslím, že mi Češi to zvládneme kamarádsky a přátelsky," uvedl.

Kromě proslovů Němcové, Vondry či Daniela Kroupy zahrnuje oficiální část programu vystoupení písničkářů Vladimíra Veita nebo Jaroslava Hutky a recitaci básní Ivana Martina Jirouse v podání herce Matěje Hádka či písně na texty Jáchyma Topola. Soukromý závěr večera se odehraje už bez účasti médií.

Mluvčími Charty byli Hájek, Havel a Patočka

Charta 77 byla společenstvím lidí usilujících o lidská práva. Začala se utvářet při soudním procesu s hudebníky kolem kapely The Plastic People of the Universe.

Její iniciátoři se poprvé sešli 10. prosince 1976, prvními mluvčími byli bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek, dramatik Václav Havel a filozof Jan Patočka. Mezi Vánocemi a Novým rokem své podpisy pod text Charty 77 připojilo 242 signatářů. Do ledna 1990 se k ní přihlásilo přes 1800 lidí.

Čtěte také: Na setkání chartistů zazněla i kritika odklonu od lidskoprávní agendy