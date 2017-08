Čtyři slova dokázala vykouzlit spousty úsměvů

Praha – Nečekaně se rozjasnily tváře mnohým z cestujících, kteří v úterý deset minut před devátou přijeli autobusovou linkou číslo 215 ke stanici metra Kačerov. Většinou někam spěchali (jak už to touhle hodinou bývá), užuž se chystali vystupovat, aby pokračovali ve své cestě – a zčistajasna se objevily úsměvy. Opravdu; tváře se rozjasnily jako mávnutím kouzelného proutku. Bylo to ale řidičovým přičiněním. Nebo přesněji: jeho zásluhou.

Řidič autobusu. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Poté, co doznělo automatické hlášení upozorňující, že autobus dojel do konečné stanice, doplněné obvyklou výzvou, aby cestující vystoupili, chopil se mikrofonu šofér a pasažéry oslovil sám: „Přeji všem příjemný den.“ A nebyla to marná slova! Zjevně se mu podařilo mnohým z pasažérů vylepšit náladu.