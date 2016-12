ČT a ČRo by mohly mít větší nárok na odpočty DPH

Praha - Česká televize a Český rozhlas by mohly uplatňovat nárok na odpočet daně z přidané hodnoty za pořízené zboží nebo služby ve stejném rozsahu jako ho mohou uplatňovat komerční rozhlasové a televizní stanice.

Česká televize, ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

Umožnit to má pozměňovací návrh poslanců ČSSD Vítězslava Jandáka a Václava Votavy k vládnímu daňovému balíku. Peníze získané tímto výrazným rozšířením možnosti odpočtů by podle Votavy pomohly ČT a ČRo financovat další etapu digitalizace vysílání.

Česká televize i Český rozhlas odvádějí státu DPH z vybraných poplatků

Například ČT odvedla v roce 2015 podle své výroční zprávy do státního rozpočtu 593 milionů korun na DPH, a to bez nároku na odpočet. ČT uvádí, že z televizního poplatku 135 Kč představuje DPH 11,75 Kč. "Každá domácnost platící měsíčně koncesionářský poplatek 135 korun tak přispěla České televizi na výrobu, vysílání a provoz de facto pouze 123 korunami. Rozdíl získal stát v podobě skryté daně," uvedl ve výroční zprávě generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Dvořák řekl letos v září poslancům z volebního výboru při projednávání zprávy o hospodaření televize, že pokud by mohla ČT účtovat DPH jako komerční televize, uvolnilo by jí to ruce a mohla by peníze použít pro výrobu pořadů. Předseda Rady ČT Jan Bednář poslance informoval, že pokud by veřejnoprávní televize měla šanci na odpočet DPH, zvýšily by se její příjmy zhruba o desetinu.

Dvořák počátkem prosince dopisem požádal poslance z volebního výboru, aby poslaneckou změnu v DPH podpořili

Na ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) se se žádostí o podporu pozměňovacího návrhu obrátil generální ředitel rozhlasu René Zavoral. V dopise mimo jiné uvádí, že změnou zákona o DPH by mohl rozhlas využít ročně 100 až 120 milionů korun. Změna by podle něj přinesla například prostor pro zkvalitňování rozhlasového obsahu, vývoj nových formátů rozhlasových pořadů i pro digitalizaci vysílání, a to bez požadavků na zvyšování poplatků. Rozhlas vede se státem ohledně vracení DPH dlouholetý spor.

Pozměňovací návrh poslanců Votavy a Jandáka stanoví, že provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákona se ve vztahu k této činnosti vždy považují za tzv. osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost. Ze seznamu činností, které jsou osvobozeny od DPH ale bez nároku na odpočet, se vypouští rozhlasové a televizní vysílání vysílané provozovateli ze zákona. Poslanci o tomto návrhu rozhodnou při schvalování celého daňového balíku, které má přijít na řadu už na lednové schůzi Sněmovny. Rozpočtový výbor ho doporučil schválit.