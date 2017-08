Délka života se v jednotlivých krajích liší i o několik let

Praha - Délka života se v jednotlivých krajích Česka výrazně liší a v některých regionech se navíc život prodlužuje mnohem pomaleji. Muži v Praze mají naději žít o čtyři roky déle než v Ústeckém kraji, u žen z těchto míst rozdíl činí víc než tři roky. Ve svém měsíčníku Statistika a my to zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Doba dožití mužů v Česku loni podle statistické databáze dosáhla 76,2 roku a u žen se blížila 82,1 roku. Od počátku tisíciletí se tak mužům život protáhl o víc než čtyři a půl roku a ženám o tři roky a osm měsíců.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK

Statistici vycházeli v článku z údajů za roky 2015 a 2016. Chlapci, kteří se v těchto letech v Praze narodili, mají před sebou v průměru 78 let. Na Vysočině je to 77,2 roku a v Královéhradeckém kraji zhruba 77 let. Nejkratší doba dožití byla naopak v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. V ústeckém regionu byla těsně pod hranicí 74 let, ve zbývajících dvou krajích činila 74,4 roku. „Rozdíl mezi krajem s nejvyšší a nejnižší hodnotou naděje dožití tak v letech 2015 a 2016 dosáhl v případě mužů 4,04 roku," uvádí autor Pavel Hájek.

Ženy žíjí déle

U žen se největší rozdíl mezi regiony rovnal 3,22 roku. Pražanky měly před sebou 82,7 roku, ženy z Jihomoravského kraje 82,6 roku a z Vysočiny 82,4 roku. V Ústeckém kraji to bylo naopak necelých 79,5 roku, v Karlovarském 80,7 roku a v Moravskoslezském pak 81,2 roku.



Ženy se dožívají vyššího věku než muži. Rozdíl mezi délkou života žen a mužů je v některých částech republiky vyšší. Největší je v Moravskoslezském kraji, kde se blíží 6,8 roku. Na druhé příčce od konce skončil Zlínský kraj s 6,7 roku.

Nejméně se doba dožití liší v Praze a ve Středočeském kraji, a to o zhruba 4,7 roku a 5,1 roku.

Podle statistiků se od přelomu tisíciletí propast mezi dobou dožití mužů a žen ve většině míst zmenšila. Nejvíc rozdíl poklesl ve Středočeském kraji, a to o téměř 1,3 roku.

Praha si vede dobře

Život mužů se od let 2000 a 2001 do roku 2015 až 2016 v Česku prodloužil v průměru o téměř 4,2 roku. Nejvíc se doba dožití protáhla v Libereckém a Středočeském kraji, a to o 4,9 roku. V Praze to pak bylo o téměř 4,6 roku. Nejnižší byl nárůst v Jihočeském, Pardubickém a Karlovarském kraji, a to zhruba od 3,7 do 3,8 roku.



U žen se očekávaná doba života prodloužila mírněji než u mužů. V republice to bylo podle článku v průměru o 3,4 roku. Naděje dožití se zvýšila nejvíc v Libereckém kraji, a to o bezmála čtyři roky. V Karlovarském kraji a na Vysočině to bylo zhruba o 3,8 roku. V Libereckém a Olomouckém kraji to pak bylo nejméně, a to o tři roky.

„V případě naděje dožití při narození u mužů si během sledovaného období udrželo po celé období nejlepší pozici hlavní město Praha," uvedl Hájek. O čtyři místa si v krajském žebříčku polepšil Středočeský a o tři místa Liberecký kraj. O čtyři pozice se naopak propadly Jihočeský a Pardubický kraj.



Na žebříčku změn doby dožití žen největšího zlepšení dosáhl Liberecký kraj, a to o čtyři příčky. Pardubický poskočil o tři. O tři místa se naopak propadly Olomoucký a Královéhradecký kraj. „Na posledních pozicích krajského žebříčku se po celé období umísťovaly kraje Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský," uvedl statistik.