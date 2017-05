ČSSD škrtla Zimolu z posledního místa jihočeské kandidátky

Doplatil na kauzu Lipno. Bývalý hejtman Jiří Zimola není na volební kandidátce v Jihočeském kraji. Vedení ČSSD ho škrtlo i přesto, že byl na posledním místě. Premiér a předseda strany Bohuslav Sobotka uvedl, že nechce, aby problémy, které vedly k odchodu Zimoly z funkce, zatěžovaly kandidátku sociální demokracie.

Z kandidátky v Moravskoslezském kraji vedení strany vyškrtlo nynějšího poslance Adama Rykalu.

Na pražské kandidátce zůstávají kandidáty na lídra ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a náměstek pražské primátorky, místopředseda strany Petr Dolínek. O tom, kdo z nich se stane číslem jedna, rozhodnou podle Sobotky členové pražské organizace.

Sobotka řekl, že jihočeská kandidátka zůstala až na Zimolovo vyškrtnutí stejná. V jejím čele stojí starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. "Předsednictvo se shodlo na tom, že nechceme aby problémy, které vedly k odstoupení Jiřího Zimoly z funkce hejtmana Jihočeského kraje, zatěžovaly kandidátku sociální demokracie pro volby do Poslanecké sněmovny a aby tyto problémy zatěžovaly volební kampaň sociální demokracie do Poslanecké sněmovny," řekl Sobotka k Zimolově vyřazení.

Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola měl původně kandidovat na posledním, 22. místě. Již dříve řekl, že by vnímal jako hazard, pokud by jej vedení ČSSD vyřadilo z kandidátní listiny pro parlamentní volby. Strana by se tím podle něj připravila o hlasy, které by mu voliči mohli dát.

Již dříve také řekl, že své vyřazení by považoval za nedemokratické. Na post hejtmana rezignoval kvůli kauze rekreačního domu v Lipně nad Vltavou a odměnám ve společnosti Jihočeské nemocnice. Odmítá, že by pochybil.

Sám Sobotka povede kandidátku strany v Jihomoravském kraji, odkud pochází. V Ústeckém kraji bude číslem jedna poslanec Jaroslav Foldyna, v Pardubickém kraji ministr pro lidská práva Jan Chvojka, v Moravskoslezském kraji to má být ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Na pražské kandidátce dnes vedení strany posunulo z pátého na třetí místo náměstkyni ministryně zdravotnictví Lenku Tesku Arnoštovou a zařadilo na ni poslance a bývalého odborářského předáka Jaroslava Zavadila.

Předsednictvo tak po dnešku uzavřelo návrhy kandidátek ve všech 14 krajích. Po předsednictvu se k listinám musí vyjádřit ještě členové v jednotlivých krajích prostřednictví referenda. Lídři musí získat nadpoloviční většinu hlasů členů v regionu.

Z moravskoslezské kandidátky předsednictvo kromě poslance Rykaly vyřadilo také předsedkyni ostravské organizace Janu Vajdíkovou. Sobotka k tomu bližší důvody neuvedl. Předsednictvo dnes navíc schválilo přeregistraci členské základy v Ostravě.

"To znamená: ostravská městská konference během měsíce června projde přeregistrací tak, aby se upřesnily informace a zreálnily informace, které se týkají tamní členské základny," řekl Sobotka. Přeregistraci schválilo předsednictvo na základě zprávy stranické ústřední kontrolní komise, která shledala ve fungování ostravské městské organizace nedostatky, a také na základě podnětu tamního krajského výboru.

Podle dřívějšího návrhu předsednictva ČSSD má být lídrem ve Středočeském kraji předseda Sněmovny Jan Hamáček, v Plzeňském kraji má kandidátku vést ministr vnitra Milan Chovanec a v Libereckém kraji ministryně práce Michaela Marksová. V Karlovarském kraji by v čele listiny měla být poslankyně Markéta Wernerová, lídrem královéhradecké kandidátky by se měl stát místopředseda strany a šéf volební kampaně Jan Birke. Zlínskou jedničkou má být poslanec Antonín Seďa a olomouckou poslanec Roman Váňa. Lídrem na Vysočině má být tamní hejtman Jiří Běhounek, který by kandidoval za ČSSD jako nestraník.