ČSSD nepřistoupí na Zemanův návrh, aby odešli Babiš i Sobotka

Sociální demokraté pravděpodobně nepřistoupí na návrh prezidenta Miloše Zemana, aby z vlády odešli ministr financí Andrej Babiš i premiér Bohuslav Sobotka. Novinářům to dnes při příchodu na ranní jednání špiček strany řekl ministr vnitra a první místopředseda ČSSD Milan Chovanec.

Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek se vyjádřil skepticky k návrhu hnutí ANO, aby se novou ministryní financí stala dosavadní Babišova náměstkyně Alena Schillerová.

"Já budu informovat kolegy o jednání s panem prezidentem. Poradíme se, ale nepředpokládám, že bychom tu nabídku přijali," řekl Chovanec před jednáním grémia strany. Potvrdil přitom, že Zeman ve středu na jednání s představiteli koaličních stran v Liberci navrhoval odchod Sobotky i Babiše z vlády.

Podobně se o Zemanově návrhu vyjádřil i Zaorálek. "Jestli tohle chtěl prezident udělat, měl možnost to udělat před týdnem. Taková situace tehdy byla. Ale dvakrát do stejné řeky nevstoupíte, trakže když to tehdy prezident neudělal, dneska už tuhle situaci nikdo nevrátí. Dneska je v úplně jiné situaci, dnes tam má žádost, aby odvolal Andreje Babiše," řekl.

Kritizoval přitom prezidenta za to, že dosud k odvolání ministra financí nepřistoupil, Zeman podle něj hledá záminky, proč rozhodnutí odkládat. "Já pouze čekám, kdy nás nechá hledat nějaké fimfárum, o kterém nikdo neví, co to je, a když ho najdeme, tak že nám možná někoho odvolá," poukázal na pohádku Jana Wericha. "To neodpovídá tomu, co říká ústava," řekl Zaorálek o prezidentově postupu.

I ohlášené Zemanovo podání dotazu k Ústavnímu soudu, zda je prezident povinen na návrh premiéra odvolat ministra, považuje šéf české diplomacie za zdržovací taktiku.

Zaorálek také kritizoval možnou nominaci Aleny Schillerové na ministryni financí, o které ve středu mluvil místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. "To, že je to zrovna ta náměstkyně, která je spojena s tím, že blokovala řádný postup finančního úřadu v případě Andreje Babiše a Agrofertu, tak to mi žádnou radost nedělá," řekl. Podle něj je třeba mít jistotu, že nový ministr financí dokáže zahájit správní řízení proti každému, kdo je podezřelý z daňových úniků.

Babiš čelí kritice kvůli tomu, že v minulosti nakoupil jednokorunové dluhopisy společnosti Agrofert, kterou tehdy vlastnil. Tento nákup obligací, které nepodléhají zdanění, někteří politici i odborníci kritizují a označují za možný daňový únik.