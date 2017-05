ČSSD má k Schillerové výhrady, KDU-ČSL je připravena ji přijmout

Praha - Stejný systém vedený jinými prostředky, popsal dnes ráno svůj pohled na vystřídání Andreje Babiše (ANO) v čele ministerstva financí jeho dosavadní náměstkyní Alenou Schillerovou ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) při příchodu do Strakovy akademie. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce ještě před jednáním kabinetu sdělit koaličním partnerům, zda návrh hnutí ANO na nominaci Schillerové přijme a pošle na Hrad.

Alena SchillerováFoto: ČTK

„Je to především na panu premiérovi, který se má vyjádřit. My jsme nikdy jako koaliční strana nekádrovali ministerstva našich koaličních partnerů," uvedl při příjezdu na koaliční jednání místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marian Jurečka.

Předseda vlády se doposud k návrhu nevyjádřil

Doplnil, že ale vyslechne případné Sobotkovy výhrady k Schillerové. Předseda vlády se dosud k návrhu nevyjádřil, sociální demokraté ale náměstkyni vyčítají to, že byla pasivní při jednáních o kontrolách jednokorunových dluhopisů Finanční správou.

Podle místopředsedy ČSSD a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka Schillerová ve Sněmovně velmi suverénně hájila to, že kauza nedaněných dluhopisů, které Babiš před lety nakoupil od své tehdejší firmy, se vyšetřovat nemohou. „Ona se s tím velmi ztotožnila, ona je přímý partner pro finanční úřad. Já si nedovedu představit, že člověk, který to takto odmítal, pak to bude dělat," uvedl v neděli. Prezident Miloš Zeman o víkendu z Pekingu vzkázal, že Schillerovou by v křesle ministra financí akceptoval.

