ČSSD kvůli souznění Zemana s Babišem uvažuje o svém kandidátovi

Praha - Mezi kandidáty na Hrad nevidí sociální demokracie levicového uchazeče, uvažuje proto o vlastním, který by se podle premiéra a šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky postavil mocenskému paktu mezi prezidentem Milošem Zemanem a ministrem financí a vicepremiérem Andrejem Babišem (ANO).

ČSSD. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Tomáš Januszek

V rozhovoru to Sobotka vyloučil, že by se takovým kandidátem mohl stát sám. Za tím, jak se Zeman k postavil k žádosti o odvolání Babiše, vidí premiér vzájemnou podporu ambicí obou politiků dostat se na Hrad a do čela Strakovy akademie.

„Potom, co Miloš Zeman udělal, silně ztratil podporu uvnitř ČSSD. Znovu se rozvinula diskuse o tom, zda bychom neměli jako ČSSD postavit nějakého svého kandidáta," uvedl Sobotka. Vnitrostranické referendum proto sociální demokraté odsunuli na listopad, do té doby budou čekat, zda se neobjeví levicový kandidát uvnitř ČSSD, nebo mimo.