ČSSD je prolezlá politickou korupcí, tvrdí poslankyně Nytrová. Ve straně končí

Praha - Poslankyně Pavlína Nytrová vystoupila k polovině loňského prosince z ČSSD. Uvedla to v prohlášení zaslaném ČTK. K odchodu vedlo Nytrovou fungování strany, která je podle ní prolezlá politickou korupcí od okresní až po celostátní úroveň. Poslankyně na sebe nejvíc upozornila loni v létě při debatě o novele o registrovaném partnerství, kdy mimo jiné řekla, že se homosexuálové budou snažit legalizovat sex s dětmi. Poslankyní chce zůstat až do voleb.

Zástupce strany rozhodnutí Nytrové zaskočilo. "Dnes byla na poslaneckém klubu a vůbec nepromluvila, slyším to poprvé. Já to beru na vědomí," řekl šéf poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Šéf rozpočtového výboru Václav Votava by považoval za slušnost, kdyby o svém rozhodnutí Nytrová informovala napřed ostatní poslance.

Nytrová v prohlášení uvedla, že o svém kroku dnes informovala předsedu strany a premiéra Bohuslava Sobotku. "Hlavním důvodem jsou podivné způsoby, styl a nekalé praktiky, které v posledních letech bují v sociální demokracii," napsala. Ve straně je podle ní politická korupce na všech úrovních. Projevuje se například "trafikami" i podporou lidí, kteří v zastupitelstvech hlasují často v neprospěch voličů, vysvětlila. Vyjádření ČSSD ČTK zjišťuje.

Poslankyně v prohlášení upozornila na několik problémů ve Frýdku-Místku, kde chtělo podle ní vedení města prosadit neveřejné tajné hlasování zastupitelstva či účelově vznikají placené pozice předsedů výborů. Na celostátní úrovni podle ní uzavírají ministerstva poradenské smlouvy se členy ČSSD a spřízněnými osobami a vyplácejí se tak peníze za práci, kterou mohou odvést zaměstnanci resortů.

"Přesto, že jsem na popsané nešvary několik let opakovaně poukazovala, situace ve straně se nezměnila. Nekalé praktiky ji stále poškozují, ztrácí své voliče a pomalu a jistě se řítí na samotné politické dno," uvedla Nytrová.

Poslankyně se v loni přes Sobotkovu výzvu za svá slova o homosexuálech neomluvila. Novinářům řekla, že její formulace sice byla tvrdá, ale že si za ní stojí. Uvedla, že chtěla upozornit na ohrožení tradiční rodiny. Zvýšený výskyt pedofilie a drogových a alkoholových závislostí u homosexuálů podle ní prokazují studie.

Odchody ze stran se v tomto funkčním období Sněmovny týkaly hlavně Úsvitu, který po vnitřním rozkolu opustil i zakladatel Tomio Okamura a založil seskupení Svoboda a přímá demokracie. Z Úsvitu odešli i Jaroslav Holík, Radim Fiala či Petr Adam, v jeho poslaneckém klubu nejsou už ani Milan Šarapatka a Karel Pražák. Karel Fiedler zamířil do hnutí Řád národa - Vlastenecká unie.

Klub ODS v lednu 2014 opustil bývalý místopředseda strany Jiří Pospíšil, který později odešel i ze Sněmovny, neboť byl zvolen do Evropského parlamentu na kandidátce TOP 09. Loni v létě opustila ANO poslankyně Kristýna Zelienková, Karel Tureček v polovině roku 2015 zase odešel z TOP 09 a loni v dubnu vstoupil do klubu poslanců ANO.